Πρισίλα Πρίσλεϊ για τον θυελλώδη γάμο της κόρης της, Λίζα Μαρί με τον Νίκολας Κέιτζ: «Ήταν σαν να έβλεπες σαπουνόπερα»
Το ζευγάρι αποφάσισε να παντρευτεί το 2002, με τον γάμο τους να φτάνει στο τέλος του τρεις μήνες αργότερα
Μέσα από τα απομνημονεύματά της, με τίτλο «Softly As I Leave You», που κυκλοφόρησαν την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, η Πρισίλα Πρίσλεϊ επιστρέφει στη θυελλώδη σχέση της κόρης της, Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, με τον Νίκολας Κέιτζ, την οποία χαρακτηρίζει γεμάτη πάθος, ένταση και καταστροφικές εκρήξεις.
Η 80χρονη σήμερα χήρα του Έλβις Πρίσλεϊ περιέγραψε έναν δεσμό γεμάτο καυγάδες, επανασυνδέσεις και τελικά έναν γάμο που, όπως παραδέχεται, δεν πίστευε ότι θα κρατήσει. Παρά τη σύντομη διάρκειά του, ο Νίκολας Κέιτζ δήλωνε ότι η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ του έλειπε μέχρι το τέλος της ζωής της, με τους δύο να καταλήγουν καλύτερα ως φίλοι.
«Μου άρεσε ο Νίκολας από την αρχή. Παρά τον οξύθυμο χαρακτήρα του, είχε καλή καρδιά και μεγάλη ικανότητα να αγαπά», γράφει η Πρισίλα Πρίσλεϊ, σημειώνοντας ότι η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ είχε κληρονομήσει την ιδιοσυγκρασία του πατέρα της. «Μπορούσε να τη ματσάρει σε έναν καυγά ισάξια. Και, Θεέ μου, πόσο καυγάδιζαν», ανέφερε.
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αναφέρει ότι οι καυγάδες τους συνοδεύονταν από φωνές, ρίψεις αντικειμένων και εντάσεις που κατέληγαν σε χωρισμούς και επανασυνδέσεις. «Η σχέση τους ήταν σαν να παρακολουθούσες σαπουνόπερα», γράφει, σημειώνοντας πως όταν το ζευγάρι αποφάσισε να παντρευτεί το 2002, η ίδια δεν είχε μεγάλες ελπίδες.
Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ εμφανίστηκε στον γάμο με παραδοσιακό νυφικό, ωστόσο οι φόβοι της μητέρας της επιβεβαιώθηκαν τρεις μήνες μετά, όταν ο Νίκολας Κέιτζ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου. Το διαζύγιο ολοκληρώθηκε το 2004. Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ περιέγραφε αργότερα τον γάμο τους λέγοντας πως ήταν «σαν τυραννικοί πειρατές που, όταν παντρεύονται, βυθίζουν το καράβι». Παρά την ταραχώδη σχέση τους, παρέμειναν φίλοι. Ο Νίκολας Κέιτζ, σε συνέντευξή του στη Μπάρμπαρα Γουόλτερς, είχε πει ότι του έλειπε καθημερινά, αλλά παραδεχόταν πως αν επέστρεφαν μαζί, θα κατέληγαν στο ίδιο τέλος.
Όταν η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ πέθανε τον Ιανουάριο του 2023 σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή, ο Νίκολας Κέιτζ δήλωσε συντετριμμένος: «Είχε το πιο όμορφο γέλιο απ' όλους και φώτιζε κάθε δωμάτιο». Η απώλεια ήρθε τρία χρόνια μετά τον θάνατο του γιου της, Μπέντζαμιν, ο οποίος αυτοκτόνησε σε ηλικία 27 ετών.
Nicolas Cage Threw Lisa Marie Presley's $65,000 Engagement Ring Off a Boat Amid Epic Fight, Priscilla Says https://t.co/FdDrJMVJDa— InStyle (@InStyle) September 23, 2025
