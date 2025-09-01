Γιώργος Κωνσταντίνου για την ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα»: Κέρδισα την αγάπη του κόσμου
Αυτή η ταινία για εμένα ήταν η κορυφή, κάτι σπουδαίο, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Για την απόφαση να ανακαινιστεί και να αποκτήσει νέα ζωή το σπίτι της ταινίας «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», όπου ο ίδιος είχε υποδυθεί τον θρυλικό «Αντωνάκη», μίλησε ο Γιώργος Κωνσταντίνου.
Ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» και δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, σημειώνοντας πως πιστεύει ότι το σημείο εκείνο θα γίνει αγαπημένο στέκι στην Αθήνα. «Με κάνει πολύ περήφανο -φαντάζομαι και τη φίλη μου, Μάρω Κοντού- που εκείνο το οίκημα θα γίνει ένα στόλισμα μέσα στην Αθήνα. Πιστεύω ότι θα γίνει στέκι και θα περάσει πάρα πολύς κόσμος, όταν φτιαχτεί», είπε χαρακτηριστικά.
Τέλος, αναφερόμενος στην ταινία που σημάδεψε την καριέρα του, τόνισε: «Αυτή η ταινία για εμένα ήταν η κορυφή, κάτι σπουδαίο, το οποίο κι εγώ ο ίδιος το εκτίμησα αργότερα. Ήμασταν τότε νέοι με τη Μάρω και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε το μέγεθος της επιτυχίας. Πιστεύω ότι εγώ και η Μάρω κερδίσαμε τον κόσμο. Με ρωτάνε καμιά φορά αν έβγαλα λεφτά και λέω "όχι, κέρδισα την αγάπη του κόσμου"».
Ο ίδιος αποκάλυψε μάλιστα πως μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού είπε στη Μάρω Κοντού: «Θα γίνουμε διάσημοι. Γιατί πέρα από τις ταινίες που θα υπάρχουν, θα υπάρχει κι αυτό το οίκημα». Σε ερώτηση για το αν θα παρευρισκόταν στα εγκαίνια, απάντησε με ενθουσιασμό: «Βεβαίως και χωρίς συζήτηση, θα δεχόμουν να κάνουμε τα εγκαίνια στο οίκημα».
