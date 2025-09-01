Γιώργος Κωνσταντίνου για την ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα»: Κέρδισα την αγάπη του κόσμου
Αυτή η ταινία για εμένα ήταν η κορυφή, κάτι σπουδαίο, πρόσθεσε ο ηθοποιός

Για την απόφαση να ανακαινιστεί και να αποκτήσει νέα ζωή το σπίτι της ταινίας «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», όπου ο ίδιος είχε υποδυθεί τον θρυλικό «Αντωνάκη», μίλησε ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

Ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» και δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, σημειώνοντας πως πιστεύει ότι το σημείο εκείνο θα γίνει αγαπημένο στέκι στην Αθήνα. «Με κάνει πολύ περήφανο -φαντάζομαι και τη φίλη μου, Μάρω Κοντού- που εκείνο το οίκημα θα γίνει ένα στόλισμα μέσα στην Αθήνα. Πιστεύω ότι θα γίνει στέκι και θα περάσει πάρα πολύς κόσμος, όταν φτιαχτεί», είπε χαρακτηριστικά. 

Ο ίδιος αποκάλυψε μάλιστα πως μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού είπε στη Μάρω Κοντού: «Θα γίνουμε διάσημοι. Γιατί πέρα από τις ταινίες που θα υπάρχουν, θα υπάρχει κι αυτό το οίκημα». Σε ερώτηση για το αν θα παρευρισκόταν στα εγκαίνια, απάντησε με ενθουσιασμό: «Βεβαίως και χωρίς συζήτηση, θα δεχόμουν να κάνουμε τα εγκαίνια στο οίκημα».

Τέλος, αναφερόμενος στην ταινία που σημάδεψε την καριέρα του, τόνισε: «Αυτή η ταινία για εμένα ήταν η κορυφή, κάτι σπουδαίο, το οποίο κι εγώ ο ίδιος το εκτίμησα αργότερα. Ήμασταν τότε νέοι με τη Μάρω και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε το μέγεθος της επιτυχίας. Πιστεύω ότι εγώ και η Μάρω κερδίσαμε τον κόσμο. Με ρωτάνε καμιά φορά αν έβγαλα λεφτά και λέω "όχι, κέρδισα την αγάπη του κόσμου"».

