Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο σε πατέρα και γιο που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στην Πάτρα
Την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα τελεστεί η κηδεία του Διονύση Γκέκα και του γιου του, Ηλία-Κωνσταντίνου, που σκοτώθηκαν στο τραγικό τροχαίο το οποίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Πάτρα, στην περιοχή κοντά στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτρης Τόφαλος», όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν βγήκε από την πορεία της.
Οικογένεια, συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στις 17:00 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας όπως αναφέρει το tempo24.
«Ήταν το καλύτερο παιδί, ήμασταν συμμαθητές και συναθλητές, ήμασταν δύο χρόνια στην Παναχαϊκή, από φέτος ήμασταν μαζί και στο σχολείο, σε διαφορετική τάξη αλλά στα διαλείμματα ήμασταν μαζί, τα λόγια είναι περιττά, όλοι μείναμε άφωνοι δε το πιστεύαμε, νομίζαμε ότι ήταν πλάκα, ότι κάποιος κάνει αστείο, δυστυχώς ήταν πραγματικότητα, δύο άνθρωποι έφυγαν», λέει συγκινημένος ο φίλος του μιλώντας στο Tempo24 .
Οικογένεια, συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στις 17:00 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας όπως αναφέρει το tempo24.
Συντετριμμένοι οι φίλοι του 17χρονου ΗλίαΣυγκλονίζει φίλος και συναθλητής του αδικοχαμένου Ηλία, του 17χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο χθες μαζί με τον πατέρα του Διονύση στην Πάτρα.
Η κάμερα στο κράνος του 52χρονου δεν έδωσε απαντήσειςΘολό παραμένει το τοπίο γύρω από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στο Ρίο το μεσημέρι της Κυριακής, με θύματα έναν 52χρονο πατέρα και τον 17χρονο γιο του, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους ενώ επέστρεφαν από βόλτα με τη μοτοσικλέτα τους.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε μια απρόσμενη εξέλιξη. Η καταγραφή της κάμερας φέρεται να έχει διακοπεί λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν από το δυστύχημα, με αποτέλεσμα να μην έχει καταγραφεί η κρίσιμη στιγμή που θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας.
Αναζητούν μάρτυρες για να συμπληρώσουν το παζλΜετά την εξέλιξη αυτή, οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται πλέον στην αναζήτηση αυτόπτων μαρτύρων που ενδεχομένως είδαν τι ακριβώς συνέβη πριν από τη σύγκρουση.
Πένθος σε Πάτρα και Αρχαία ΟλυμπίαΗ είδηση του θανάτου πατέρα και γιου προκάλεσε βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία. Ο 17χρονος Ηλίας – Κωνσταντίνος ήταν μαθητής της Β’ Λυκείου και η απώλειά του έχει συγκλονίσει τη σχολική κοινότητα, τους φίλους και τους συμμαθητές του.
