Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο σε πατέρα και γιο που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στην Πάτρα

Αναζητούν μάρτυρες για να συμπληρώσουν το παζλ

Πένθος σε Πάτρα και Αρχαία Ολυμπία

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε μια απρόσμενη εξέλιξη. Η καταγραφή της κάμερας, με αποτέλεσμα να μην έχει καταγραφεί η κρίσιμη στιγμή που θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας.Μετά την εξέλιξη αυτή, οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται πλέον στηνπου ενδεχομένως είδαν τι ακριβώς συνέβη πριν από τη σύγκρουση.Η προσπάθεια αυτή δεν είναι εύκολη, καθώς στην περιοχή όπου σημειώθηκε το δυστύχημα εκτελούνται εδώ και χρόνια, ενώασφαλείας που θα μπορούσαν να έχουν καταγράψει το περιστατικό.Την ίδια ώρα, κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν το σημείο κάτω από τη γέφυρα ως ιδιαίτερα επικίνδυνο. Όπως ανέφεραν στο tempo24, στο συγκεκριμένο σημείο έχουν καταγραφεί τουλάχιστον τρία ακόμη σοβαρά τροχαία ατυχήματα κατά το παρελθόν.Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, ο θόρυβος από τη σύγκρουση ήταν τόσο δυνατός που αρκετοί βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, με στόχο να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τόσο άδικα οι ζωές του πατέρα και του γιου.Η είδηση του θανάτου πατέρα και γιου προκάλεσε βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία. Ο 17χρονος Ηλίας – Κωνσταντίνος ήταν μαθητής της Β’ Λυκείου και η απώλειά του έχει συγκλονίσει τη σχολική κοινότητα, τους φίλους και τους συμμαθητές του.Το βράδυ της Κυριακής, συμμαθητές και φίλοι βρέθηκαν στο σημείο του δυστυχήματος, αφήνοντας λουλούδια και ένα κεράκι στη μνήμη του. Μια σιωπηλή κίνηση αποχαιρετισμού για ένα παιδί που έφυγε τόσο ξαφνικά, μαζί με τον πατέρα του, σε μια διαδρομή που κατέληξε μοιραία.Ο 52χρονος διατηρούσε δική του επιχείρηση ανακύκλωσης και ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία. Ήταν παντρεμένος και, εκτός από τον 17χρονο Ηλία – Κωνσταντίνο, είχε ακόμη μία κόρη.