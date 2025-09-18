Η Ντόλι Πάρτον ακύρωσε εμφάνισή της στο Dollywood λόγω προβλήματος υγείας

Μη στεναχωριέστε για μένα, θα είμαι καλά, απλώς δεν μπορώ να το κάνω σήμερα, είπε στους θαυμαστές της μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος