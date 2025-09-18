Η Ντόλι Πάρτον ακύρωσε εμφάνισή της στο Dollywood λόγω προβλήματος υγείας
Μη στεναχωριέστε για μένα, θα είμαι καλά, απλώς δεν μπορώ να το κάνω σήμερα, είπε στους θαυμαστές της μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος
Λόγω ενός προβλήματος υγείας, η Ντόλι Πάρτον δεν κατάφερε να δώσει το «παρών» την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, στο θεματικό της πάρκο Dollywood στο Πίτζον Φορτζ του Τενεσί. Η 79χρονη τραγουδίστρια επρόκειτο να ανακοινώσει μια νέα προσθήκη στο πάρκο, ωστόσο, με βιντεοσκοπημένο μήνυμά της προς τους θαυμαστές, αποκάλυψε ότι αναρρώνει μετά από τη μεγάλη ταλαιπωρία που υπέστη εξαιτίας μιας πέτρας στο νεφρό.
«Ξέρω, εγώ είμαι εδώ κι εσείς εκεί και αναρωτιέστε γιατί συμβαίνει αυτό», ανέφερε στο βίντεο που δημοσίευσε ο δημοσιογράφος Marcus Leshock στην πλατφόρμα Χ. «Είχα ένα μικρό πρόβλημα. Είχα μια πέτρα στο νεφρό».
Η ίδια πρόσθεσε: «Αποδείχθηκε ότι υπήρχε και μια μόλυνση, και ο γιατρός είπε: “Δεν χρειάζεται να ταξιδεύεις αυτή τη στιγμή, χρειάζεσαι μερικές μέρες για να αναρρώσεις”. Έτσι μου πρότεινε να μην πάω σήμερα στο Dollywood». Παρά το πρόβλημα, η θρυλική ερμηνεύτρια διαβεβαίωσε το κοινό της ότι σύντομα θα επιστρέψει. «Μη στεναχωριέστε για μένα, θα είμαι καλά. Απλώς δεν μπορώ να το κάνω σήμερα», τόνισε.
Το περιστατικό έρχεται λίγους μήνες μετά τον θάνατο του συζύγου της, Καρλ Ντιν, με τον οποίο ήταν παντρεμένη σχεδόν 60 χρόνια. Ο σύζυγός της πέθανε τον Μάρτιο σε ηλικία 82 ετών, έπειτα από μυστική μάχη με προβλήματα υγείας, για την οποία η Πάρτον είχε μιλήσει σε συνέντευξή της στην Independent τον Μάιο. «Χαίρομαι που δεν υπέφερε άλλο», είχε πει τότε, συμπληρώνοντας ωστόσο: «Αυτό δεν καλύπτει την απώλεια και τη μοναξιά».
Τον Ιούλιο, η 11 φορές βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνις είχε ανακοινώσει ότι κάνει προσωρινά πίσω από τη μουσική, δηλώνοντας στο podcast της Κλόε Καρντάσιαν Khloé in Wonder Land: «Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή γιατί έχω τόσα άλλα πράγματα και δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου το “προνόμιο” να γίνω συναισθηματική».
Παρά τα όσα βιώνει, η ίδια έχει ξεκαθαρίσει ότι θα επιστρέψει στη σκηνή, αλλά όλα βρίσκονται προς το παρόν σε παύση.
