Δημήτρης Αλεξάνδρου για Ιωάννα Τούνη: Έχει προχωρήσει τη ζωή της και δεν με ενοχλεί
Εννοώ ότι έχει προχωρήσει γενικά, όχι ερωτικά, σίγουρα μετά τον χωρισμό, θέλοντας και μη, προχωράς, τόνισε το μοντέλο για την πρώην σύντροφό του και μητέρα του παιδιού του
Για τον χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη μίλησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, διευκρινίζοντας πως δεν τον ενοχλεί που η πρώην σύντροφός του και μητέρα του παιδιού του προχωρά στη ζωή της. Το μοντέλο που υπήρξε σε σχέση με την Instagrammer για δυόμιση περίπου χρόνια εξήγησε πως είναι φυσιολογικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο, όταν δύο άνθρωποι αποφασίζουν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.
«Έχει προχωρήσει τη ζωή της και δεν με ενοχλεί. Εννοώ ότι έχει προχωρήσει γενικά, όχι ερωτικά. Σίγουρα μετά τον χωρισμό, θέλοντας και μη, προχωράς», είπε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στην εκπομπή «Το Πρωινό», στην οποία ήταν καλεσμένος την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου.
Επίσης εξομολογήθηκε ότι τον ενόχλησαν κάποια από το πράγματα που είπε για τη σχέση τους και τον χωρισμό τους η Ιωάννα Τούνη σε συνέντευξή της τον περασμένο Ιούλιο. Σε αυτή, η Instagrammer είχε δηλώσει μεταξύ άλλων πως επιρρίπτει ευθύνες στον εαυτό της που δεν χώρισε νωρίτερα.
Με τη σειρά του, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σημείωσε: «Είναι σεβαστό για τον οποιονδήποτε άνθρωπο, πόσω μάλλον για την Ιωάννα, να λέει την αλήθεια του. Καλά έκανε και το έπραξε. Εγώ δε μπορώ να πω για το τι σκέφτεται ο άλλος και το τι νιώθει. Τον άνθρωπο τον βλέπεις μετά τον χωρισμό, δεν τον βλέπεις πριν από αυτό ή κατά τη διάρκεια της σχέσης. Όλοι χαρακτηριζόμαστε σε οτιδήποτε κι αν κάνουμε, μετά τον χωρισμό».
Σε ερώτηση για το πώς αντέδρασε όταν έμαθε ότι η πρώην σύντροφός του ήταν έγκυος και για το αν ο ίδιος ήθελε να γίνει πατέρας, το μοντέλο απάντησε: «Αυτή τη συζήτηση δεν θα ήθελα να την κάνω. Δε θα ήθελα να ακουστούν κάπως διαφορετικά τα πράγματα κι αργότερα ο γιος μου να διαβάσει κάτι και να πει ''α, δεν ήθελε γιατί κάτι έγινε''. Οπότε δε θα ήθελα να το συζητήσω. Θα ήθελα τέτοια κομμάτια που είναι πολύ προσωπικά και έχουν να κάνουν με εμένα και την Ιωάννα να μην τα συζητήσω γιατί δεν τα έχω πει στον γιο μου. Δε θα ήθελα ποτέ να μπει ο γιος μου και να διαβάσει κάτι, που δεν το έχει μάθει πρωτογενώς από εμένα. Για τον γιο μου θα κάνω τα πάντα».
