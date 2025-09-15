Δημήτρης Αλεξάνδρου για Ιωάννα Τούνη: Αν ένιωθε ότι έπρεπε να είχαμε χωρίσει νωρίτερα, καλά έκανε και το είπε
Το δικό μου φταίξιμο ήταν ότι δεν πήρα την απόφαση να χωρίσω νωρίτερα, είχε δηλώσει η Instagrammer
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ρωτήθηκε για τη δήλωση της Ιωάννας Τούνη σχετικά με τον χωρισμό τους, η οποία είχε τονίσει πως έπρεπε να είχε τερματίσει νωρίτερα τη σχέση τους. Το μοντέλο εξήγησε ότι, εφόσον η πρώην σύντροφός του και μητέρα του παιδιού του ένιωσε την ανάγκη να προχωρήσει στη συγκεκριμένη τοποθέτηση, καλώς έπραξε. Ωστόσο, εξομολογήθηκε πως τον πείραξαν όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη που έδωσε η Instagrammer τον περασμένο Ιούλιο.
Όπως είπε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου: «Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι υπάρχουν δύο άνθρωποι, ο άλλος τι σκέφτεται και ο άλλος τι νιώθει. Αν είναι η αλήθεια της και το πιστεύω της, καλά έκανε και το είπε (ότι έπρεπε να χωρίσουμε νωρίτερα). Ήμασταν ζευγάρι και τώρα είμαστε γονείς. Το τι είχε γίνει στο παρελθόν είναι στο παρελθόν. Πρέπει να το αφήσουμε και να μην το σχολιάζουμε. Είναι λογικό (να με πειράξει η συνέντευξη). Είναι μια καινούργια μεταβατική φάση και χρειάζεται τον χώρο της, οπότε μου αρέσει που είναι αληθινή και το λέει και το πιστεύει».
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το πώς εξήγησαν στον γιο τους ότι αποφάσισαν να χωρίσουν, ενώ χαρακτήρισε την Ιωάννα Τούνη «υπέροχη μαμά». «Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτά τα μονοπάτια του πώς έγινε και τι έγινε (με το διαζύγιο), το αποτέλεσμα μετράει και για τους δυο. Είναι μια υπέροχη μαμά, κάνει υπέροχα τη δουλειά της, είναι πάνω στο παιδί της και αυτό μου φτάνει. Θα ήθελα να μείνει προσωπικό για πολλούς και διάφορους λόγους», σημείωσε.
Η Ιωάννα Τούνη είχε μιλήσει για τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου τον περασμένο Ιούλιο, δηλώνοντας πως καταλογίζει ευθύνες στον εαυτό της που δεν τερμάτισε νωρίτερα τη σχέση τους.
«Το δικό μου φταίξιμο σε αυτή τον χωρισμό ήταν που δεν πήρα απόφαση να χωρίσω νωρίτερα. Το φταίξιμο μου ήταν ότι έδινα πολύ. Θα είχα δει νωρίτερα πράγματα…Αν είχα χαλάσει χατίρια νωρίτερα, θα είχα δει πράγματα. Δεν θα άλλαζα αυτό που έγινε με τον Δημήτρη γιατί έχει βγει ό,τι πιο όμορφο μου έχει συμβεί. Υπάρχει μια πικρία, αλλά θέλω να έχουμε καλή σχέση όσο είναι εφικτό για τον Πάρη. Υπάρχει πικρία για καταστάσεις που αναγκαστήκαμε να βιώσουμε. Για καταστάσεις που αναγκάστηκα να βιώσω εγώ, αν θες να μιλήσω για εμένα. Κανένας χωρισμός δεν είναι εύκολος», είχε πει στο podcast «Anestea».
Η Ιωάννα Τούνη είχε μιλήσει για τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου τον περασμένο Ιούλιο, δηλώνοντας πως καταλογίζει ευθύνες στον εαυτό της που δεν τερμάτισε νωρίτερα τη σχέση τους.
«Το δικό μου φταίξιμο σε αυτή τον χωρισμό ήταν που δεν πήρα απόφαση να χωρίσω νωρίτερα. Το φταίξιμο μου ήταν ότι έδινα πολύ. Θα είχα δει νωρίτερα πράγματα…Αν είχα χαλάσει χατίρια νωρίτερα, θα είχα δει πράγματα. Δεν θα άλλαζα αυτό που έγινε με τον Δημήτρη γιατί έχει βγει ό,τι πιο όμορφο μου έχει συμβεί. Υπάρχει μια πικρία, αλλά θέλω να έχουμε καλή σχέση όσο είναι εφικτό για τον Πάρη. Υπάρχει πικρία για καταστάσεις που αναγκαστήκαμε να βιώσουμε. Για καταστάσεις που αναγκάστηκα να βιώσω εγώ, αν θες να μιλήσω για εμένα. Κανένας χωρισμός δεν είναι εύκολος», είχε πει στο podcast «Anestea».
