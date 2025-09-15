Ελεωνόρα Ζουγανέλη για τη σχέση της με τον Νίκο Συρίγο: Υπάρχει ελευθερία κινήσεων και σκέψεων, περνάμε δημιουργικά τη ζωή μας
Ελεωνόρα Ζουγανέλη για τη σχέση της με τον Νίκο Συρίγο: Υπάρχει ελευθερία κινήσεων και σκέψεων, περνάμε δημιουργικά τη ζωή μας

Η ισορροπία στην προσωπική ζωή βοηθά να κινηθείς και πιο ελεύθερα και πιο ανεξάρτητα και σε όλους τους τομείς ζωής, πρόσθεσε η ερμηνεύτρια

Γεωργία Κοτζιά
Για τη σχέση της με τον Νίκο Συρίγο μίλησε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, εξηγώντας πως έχει φέρει την ισορροπία στη ζωή της, ενώ αναφέρθηκε και στα επαγγελματικά της σχέδια. Όπως είπε, η ελευθερία που νιώθει κανείς στην προσωπική του ζωή του επιτρέπει να κινείται ανεξάρτητα σε όλους τους τομείς.

Μιλώντας στην εκπομπή Happy Day, σημείωσε πως διανύει μια δημιουργική περίοδο, τονίζοντας τη σημασία της ισορροπίας στην προσωπική ζωή. «Είμαι πολύ καλά, περνάμε δημιουργικά τη ζωή μας. Υπάρχει ελευθερία κινήσεων και σκέψεων και αυτό είναι σημαντικό οπότε ναι. Αυτή η ισορροπία στην προσωπική ζωή των ανθρώπων βοηθά να κινηθείς και πιο ελεύθερα και πιο ανεξάρτητα και σε όλους τους τομείς ζωής», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τον τρόπο που λειτουργούν με τον Νίκο Συρίγο, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ξεκαθάρισε ότι κρατά διακριτούς τους ρόλους μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. «Όχι μάνατζερ και τέτοια δεν θέλω. Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω ότι η προσωπική ζωή με την επαγγελματική ζωή πρέπει να μένουν χωριστά. Αλλιώς επέρχεται κούραση και φθορά», δήλωσε.

