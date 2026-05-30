Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης: Χαίρομαι που μεγάλωσα σε ένα «θηλυκό» περιβάλλον, έμαθα να μην είμαι τόσο άντρας
Ο ηθοποιός μίλησε για το μεγάλωμά του πλάι σε γυναίκες
Χαρούμενος που πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια σε ένα «θηλυκό», όπως το χαρακτήρισε περιβάλλον, δήλωσε ο Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης. Ο ηθοποιός μεγάλωσε με τη μητέρα του και τις αδερφές του, από τις οποίες έμαθε πολλά. Ένα από αυτά ήταν το να μην υιοθετεί μία υπερβολικά αρρενωπή στάση.
«Αγαπώ πολύ τις γυναίκες. Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον κυρίως ''θηλυκό'' με τεράστια αγάπη και χαίρομαι πολύ που μεγάλωσα με γυναίκες. Έμαθα να μην είμαι τόσο άντρας. Γιατί ο άντρας δεν κρίνεται από το ποιο είναι το ύφος του», είπε ο Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», το Σάββατο 30 Μαΐου.
Ο ηθοποιός ρωτήθηκε και για το πώς βιώνει τον έρωτα. Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε αποκαλύψει πως υπήρξε περίοδος που είχε τρεις σχέσεις ταυτόχρονα, ενώ γνώσει των τότε συντρόφων του, ενώ σε αυτή εξομολογήθηκε πως δεν έχει βιώσει μεγάλο έρωτα και ότι δεν πιστεύει στην έννοια του «για πάντα». «Δεν έχω ζήσει μεγάλο έρωτα γιατί δεν μπορώ το ''για πάντα''. Θεωρώ ότι δεν ισχύει», εκμυστηρεύτηκε.
