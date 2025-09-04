Η Κατερίνα Καραβάτου αποκάλυψε πως έχει βιώσει δύο αποβολές: «Είναι μια πολύ δυσάρεστη στιγμή»
Η Κατερίνα Καραβάτου αποκάλυψε πως έχει βιώσει δύο αποβολές: «Είναι μια πολύ δυσάρεστη στιγμή»
Δεν μου ήταν εύκολο να το πω προς τα έξω, πρόσθεσε η παρουσιάστρια
Με αφορμή τη δυσάρεστη είδηση της Αλεξάνδρας Νίκα για την πρόσφατη αποβολή που υπέστη, η Κατερίνα Καραβάτου προχώρησε σε μια αποκάλυψη για την ίδια, εξηγώντας πως έχει βιώσει κάτι παρόμοιο.
Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα», το πρωί της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου, προλόγισε το θέμα στους συνεργάτες της και στη συνέχεια τόνισε: «Νομίζω είναι πολύ δύσκολο για ένα ζευγάρι να περνάει κάτι τέτοιο και το κάνει ακόμα πιο δύσκολο το να πρέπει να το πεις και δημόσια».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια πρόσθεσε: «Συμβαίνουν τέτοιου είδους ατυχίες», ενώ μίλησε για την προσωπική της εμπειρία: «Όταν μου είχε συμβεί αυτό το πράγμα, γιατί μου έχει συμβεί δύο φορές, δεν μου ήταν εύκολο να το πω προς τα έξω. Μετά όμως σκέφτηκα ότι μέσα από αυτό μπορεί να βοηθάς και άλλους, οι οποίο μπορεί να νιώθουν ότι είναι μόνοι τους σε όλο αυτό».
Η παρουσιάστρια έκλεισε την τοποθέτησή της λέγοντας πως ναι μεν, μια αποβολή είναι δυσάρεστη εμπειρία για ένα ζευγάρι, όμως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να γίνουν γονείς μελλοντικά. «Είναι μια πολύ δυσάρεστη στιγμή στον άνθρωπο που συμβαίνει, αλλά δεν σημαίνει τίποτα για την συνέχεια αυτό και εύχομαι να μεγαλώσουν την οικογένειά τους όσο αυτοί θέλουν», είπε κλείνοντας.
