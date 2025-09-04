ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Σοφία Καρβέλα εμφάνιση Σχόλια

«Με διασκεδάζουν» είπε η Σοφία Καρβέλα για όσους σχολιάζουν στα social media την εμφάνισή της

Η σχεδιάστρια αρκετές φορές επιλέγει να απαντήσει σε κακεντρεχή σχόλια

Γεωργία Κοτζιά
19 ΣΧΟΛΙΑ
Την απάντησή της έδωσε η Σοφία Καρβέλα σε ακόλουθό της που τη συμβούλευσε να αναδείξει παραπάνω τη θηλυκή της πλευρά. Η κόρη της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα δημοσίευσε στα social media μερικά καλοκαιρινά στιγμιότυπα, τα οποία συγκέντρωσαν διάφορα σχόλια.

Η σχεδιάστρια έκανε την ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ενώ έγραψε πως πέρασε μια εβδομάδα με τα αγαπημένα της πρόσωπα, μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. «Μια εβδομάδα με τους ανθρώπους μου. Δεν φορούσα πολλά. Δεν έκανα πολλά. Γέλασα πολύ», έγραψε, ενώ πρόσθεσε πως ετοιμάζεται για την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης.


Στα σχόλια κάτω από την ανάρτησή της, πολλοί σχολίασαν την αδύνατη σιλουέτα της, ενώ μία ακόλουθός της τόνισε πως «με λίγα παραπάνω κιλά θα έδειχνε πιο θηλυκή». «Βάλε δύο τρία κιλάκια. Με αγάπη σου το λέω και είμαι και εγώ της γυμναστικής. Γίνε πιο θηλυκό», της έγραψε. Η Σοφία Καρβέλα δεν άφησε αναπάντητο το σχόλιό της κι έγραψε: «Δεν με χαλάει το αρσενικό».

σοφια_καρβελα

Σε άλλο σημείο και σε απάντηση σε άλλη follower της, τόνισε πως δεν την ενοχλεί η κριτική, ενώ εξήγησε πως για εκείνη τα σχόλια αυτά αποτελούν πηγή διασκέδασης. «Σημείωση. Το να διαβάζω αυτά τα σχόλια είναι η κύρια πηγή διασκέδασής μου. Παρακαλώ, επιτρέψτε σε αυτούς τους ανθρώπους να συνεχίσουν», έγραψε.

Γεωργία Κοτζιά
