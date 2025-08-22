Σοφία Καρβέλα: «Τώρα αυτό είναι υγιές και όμορφο;» - Η απάντησή της σε σχόλια κάτω από φωτογραφία της με μαγιό
Σοφία Καρβέλα: «Τώρα αυτό είναι υγιές και όμορφο;» - Η απάντησή της σε σχόλια κάτω από φωτογραφία της με μαγιό

Η σχεδιάστρια μόδας δέχτηκε ποικίλα σχόλια σε πρόσφατη ανάρτηση από τις διακοπές της στην Τουρκία

Απαντήσεις σε αρνητικά σχόλια που έλαβε κάτω από τις φωτογραφίες όπου ποζάρει με μπικίνι, έδωσε η Σοφία Καρβέλα. Η σχεδιάστρια μόδας η οποία κάνει διακοπές στην Τουρκία «ανέβασε», την Πέμπτη 21 Αυγούστου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο φωτογραφίες από την παραλία με το μπικίνι που φορούσε.

Ωστόσο ανάμεσα στα πολλά σχόλια που δέχθηκε υπήρχαν και ορισμένα που αναφέρονταν στο ότι το αδύνατο σώμα της δεν είναι υγιές και δεν πρέπει να αποτελεί πρότυπο.


Η κόρης της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα απάντησε σε ορισμένους επικριτές.

«Τώρα αυτό είναι υγιές και όμορφο το προωθείτε και σαν πρότυπο, τι να πω», αναφερόταν σε ένα σχόλιο, με τη Σοφία Καρβέλα να απαντά: «Όχι, είναι παράδειγμα προς αποφυγή, μη μασάς".

Σε άλλη περίπτωση αντέδρασε με έντονο ύφος σε σχόλιο που αμφισβητούσε την υγεία της και μεταξύ άλλων ανέφερε «βλέπω έναν σκελετό να περπατά» και «δεν είναι καθόλου νορμάλ να είμαστε πετσί και κόκκαλο».

