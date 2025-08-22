Σοφία Καρβέλα: «Τώρα αυτό είναι υγιές και όμορφο;» - Η απάντησή της σε σχόλια κάτω από φωτογραφία της με μαγιό
Σοφία Καρβέλα: «Τώρα αυτό είναι υγιές και όμορφο;» - Η απάντησή της σε σχόλια κάτω από φωτογραφία της με μαγιό
Η σχεδιάστρια μόδας δέχτηκε ποικίλα σχόλια σε πρόσφατη ανάρτηση από τις διακοπές της στην Τουρκία
Απαντήσεις σε αρνητικά σχόλια που έλαβε κάτω από τις φωτογραφίες όπου ποζάρει με μπικίνι, έδωσε η Σοφία Καρβέλα. Η σχεδιάστρια μόδας η οποία κάνει διακοπές στην Τουρκία «ανέβασε», την Πέμπτη 21 Αυγούστου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο φωτογραφίες από την παραλία με το μπικίνι που φορούσε.
Ωστόσο ανάμεσα στα πολλά σχόλια που δέχθηκε υπήρχαν και ορισμένα που αναφέρονταν στο ότι το αδύνατο σώμα της δεν είναι υγιές και δεν πρέπει να αποτελεί πρότυπο.
Δείτε την ανάρτησή της
Η κόρης της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα απάντησε σε ορισμένους επικριτές.
«Τώρα αυτό είναι υγιές και όμορφο το προωθείτε και σαν πρότυπο, τι να πω», αναφερόταν σε ένα σχόλιο, με τη Σοφία Καρβέλα να απαντά: «Όχι, είναι παράδειγμα προς αποφυγή, μη μασάς".
Σε άλλη περίπτωση αντέδρασε με έντονο ύφος σε σχόλιο που αμφισβητούσε την υγεία της και μεταξύ άλλων ανέφερε «βλέπω έναν σκελετό να περπατά» και «δεν είναι καθόλου νορμάλ να είμαστε πετσί και κόκκαλο».
Δείτε τα σχόλια κάτω από την ανάρτησή της
Ωστόσο ανάμεσα στα πολλά σχόλια που δέχθηκε υπήρχαν και ορισμένα που αναφέρονταν στο ότι το αδύνατο σώμα της δεν είναι υγιές και δεν πρέπει να αποτελεί πρότυπο.
Δείτε την ανάρτησή της
Η κόρης της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα απάντησε σε ορισμένους επικριτές.
«Τώρα αυτό είναι υγιές και όμορφο το προωθείτε και σαν πρότυπο, τι να πω», αναφερόταν σε ένα σχόλιο, με τη Σοφία Καρβέλα να απαντά: «Όχι, είναι παράδειγμα προς αποφυγή, μη μασάς".
Σε άλλη περίπτωση αντέδρασε με έντονο ύφος σε σχόλιο που αμφισβητούσε την υγεία της και μεταξύ άλλων ανέφερε «βλέπω έναν σκελετό να περπατά» και «δεν είναι καθόλου νορμάλ να είμαστε πετσί και κόκκαλο».
Δείτε τα σχόλια κάτω από την ανάρτησή της
Ειδήσεις σήμερα:
Βόλος: Ο 40χρονος δολοφόνησε την σύζυγό του μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους - Την μαχαίρωσε στον λαιμό και την πλάτη
Παγκόσμια κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους - Τα δύο υπερόπλα που ο Πούτιν λέει πως κάνουν στάχτη κάθε στόχο
Η συμμορία με τις γουρούνες στη Μύκονο: Έθαβαν τα κλοπιμαία σαν τον Εσκομπάρ
Βόλος: Ο 40χρονος δολοφόνησε την σύζυγό του μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους - Την μαχαίρωσε στον λαιμό και την πλάτη
Παγκόσμια κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους - Τα δύο υπερόπλα που ο Πούτιν λέει πως κάνουν στάχτη κάθε στόχο
Η συμμορία με τις γουρούνες στη Μύκονο: Έθαβαν τα κλοπιμαία σαν τον Εσκομπάρ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα