Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις καλοκαιρινές τους διακοπές
Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις καλοκαιρινές τους διακοπές

Η σχεδιάστρια μόδας δημοσίευσε στιγμιότυπα μαζί με τον σύζυγό της και τα τρία από τα τέσσερα παιδιά τους

Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις καλοκαιρινές της διακοπές με την οικογένειά της μοιράστηκε η Βικτόρια Μπέκαμ. Η 51χρονη σχεδιάστρια μόδας ταξίδεψε, όπως είχε γνωστό μέσα από δημοσιεύματα και εικόνες που είχαν κυκλοφορήσει, στην Ιταλία μαζί με τον σύζυγό της, Ντέιβιντ Μπέκαμ, και τα τρία από τα τέσσερα παιδιά τους, τον Ρομέο, τον Κρουζ και τη Χάρπερ.

Η Μπέκαμ έδειξε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους οικογενειακές στιγμές από το φετινό καλοκαίρι, αναρτώντας στο Instagram στιγμιότυπα με την ίδια, τον πρώην άσσο του ποδοσφαίρου, τους γιου τους και την κόρη τους. Από τις φωτογραφίες απουσιάζει ο πρωτότοκος γιος του ζευγαριού, Μπρούκλιν, αφού δεν τους συνόδευσε, ενώ συνεχίζεται η κρίση μέσα στην οικογένεια. «Τέλειο κλείσιμο για το καλοκαίρι», έγραψε η Βικτόρια Μπέκαμ στην ανάρτησή της.

Δείτε τις φωτογραφίες που μοιράστηκε


Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις καλοκαιρινές τους διακοπές
Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις καλοκαιρινές τους διακοπές
Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις καλοκαιρινές τους διακοπές
Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις καλοκαιρινές τους διακοπές
Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις καλοκαιρινές τους διακοπές
Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις καλοκαιρινές τους διακοπές
Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις καλοκαιρινές τους διακοπές
Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις καλοκαιρινές τους διακοπές
Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις καλοκαιρινές τους διακοπές
Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις καλοκαιρινές τους διακοπές


