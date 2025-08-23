Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ σε τρυφερές στιγμές σε πολυτελή θαλαμηγό στην Ιταλία - Δείτε φωτογραφίες
Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ σε τρυφερές στιγμές σε πολυτελή θαλαμηγό στην Ιταλία - Δείτε φωτογραφίες
Οι Μπέκαμ κάνουν οικογενειακές διακοπές στην Ιταλία
Σε τρυφερές στιγμές απαθανατίστηκαν ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Βικτόρια Μπέκαμκατά τη διάρκεια των οικογενειακών τους διακοπών στις ιταλικές ακτές, όπου έκαναν μαζί με τα παιδιά τους σε πολυτελή θαλαμηγό.
Ο Μπέκαμ εθεάθη την Πέμπτη 21 Αυγούστου να αγκαλιάζει τη σύζυγό του στο κατάστρωμα του γιοτ και να είναι ιδιαίτερα διαχυτικός μαζί της.
Ο πρώην ποδοσφαιριστής και η σχεδιάστρια μόδας, που είναι παντρεμένοι σχεδόν 25 χρόνια, ταξίδευαν με τα παιδιά τους Κρουζ, Ρομέο και Χάρπερ. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ εμφανίστηκε χωρίς μπλούζα, φορώντας μπλε μαγιό, ενώ η Βικτόρια επέλεξε ένα μαύρο σατέν φόρεμα.
Δείτε τις φωτογραφίες
Το ζευγάρι αντάλλαξε τρυφερές στιγμές στο κατάστρωμα, με τον Μπέκαμ να βρίσκεται συνεχώς δίπλα στη σύζυγό του, την ώρα που εκείνη φωτογράφιζε τους γιους τους στη θάλασσα. Ο Ρομέο και ο Κρουζ, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύντροφό του, Τζάκι Αποστέλ, επιδόθηκαν σε θαλάσσια σπορ, κάνοντας τζετ σκι.
Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είχε απαθανατιστεί ξανά σε τρυφερές στιγμές με τη Βικτόρια κατά τη διάρκεια οικογενειακού δείπνου στο Πορτοφίνο. Το ζευγάρι, μαζί με τον Κρουζ και τη σύντροφό του, αποβιβάστηκε από τη θαλαμηγό για να απολαύσει δείπνο στο Bloody Bay. Η Αποστέλ φωτογράφιζε τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια, οι οποίοι πόζαραν αγκαλιασμένοι.
Ο Μπέκαμ εθεάθη την Πέμπτη 21 Αυγούστου να αγκαλιάζει τη σύζυγό του στο κατάστρωμα του γιοτ και να είναι ιδιαίτερα διαχυτικός μαζί της.
Ο πρώην ποδοσφαιριστής και η σχεδιάστρια μόδας, που είναι παντρεμένοι σχεδόν 25 χρόνια, ταξίδευαν με τα παιδιά τους Κρουζ, Ρομέο και Χάρπερ. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ εμφανίστηκε χωρίς μπλούζα, φορώντας μπλε μαγιό, ενώ η Βικτόρια επέλεξε ένα μαύρο σατέν φόρεμα.
Δείτε τις φωτογραφίες
Shirtless David Beckham cheekily squeezes wife Victoria's bottom as they continue their loved-up display while soaking up the sun on £16M superyacht amid lavish Italian getaway https://t.co/pXyNpuIrkI— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 22, 2025
Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είχε απαθανατιστεί ξανά σε τρυφερές στιγμές με τη Βικτόρια κατά τη διάρκεια οικογενειακού δείπνου στο Πορτοφίνο. Το ζευγάρι, μαζί με τον Κρουζ και τη σύντροφό του, αποβιβάστηκε από τη θαλαμηγό για να απολαύσει δείπνο στο Bloody Bay. Η Αποστέλ φωτογράφιζε τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια, οι οποίοι πόζαραν αγκαλιασμένοι.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα