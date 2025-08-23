Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ σε τρυφερές στιγμές σε πολυτελή θαλαμηγό στην Ιταλία - Δείτε φωτογραφίες

Μπέκαμ

Μπέκαμ

Αποστέλ

Σε τρυφερές στιγμέςκατά τη διάρκεια των οικογενειακών τους διακοπών στις ιταλικές ακτές, όπου έκαναν μαζί με τα παιδιά τους σε πολυτελή θαλαμηγό.Ο Μπέκαμ εθεάθη την Πέμπτη 21 Αυγούστου να αγκαλιάζει τη σύζυγό του στο κατάστρωμα του γιοτ και να είναι ιδιαίτερα διαχυτικός μαζί της.Ο πρώην ποδοσφαιριστής και η σχεδιάστρια μόδας, που είναι παντρεμένοι σχεδόν 25 χρόνια, ταξίδευαν με τα παιδιά τους Κρουζ, Ρομέο και Χάρπερ. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ εμφανίστηκε χωρίς μπλούζα, φορώντας μπλε μαγιό, ενώ η Βικτόρια επέλεξε ένα μαύρο σατέν φόρεμα.Το ζευγάρι αντάλλαξε τρυφερές στιγμές στο κατάστρωμα, με τοννα βρίσκεται συνεχώς δίπλα στη σύζυγό του, την ώρα που εκείνη φωτογράφιζε τους γιους τους στη θάλασσα. Ο Ρομέο και ο Κρουζ, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύντροφό του, Τζάκι Αποστέλ, επιδόθηκαν σε θαλάσσια σπορ, κάνοντας τζετ σκι.Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Ντέιβιντείχε απαθανατιστεί ξανά σε τρυφερές στιγμές με τη Βικτόρια κατά τη διάρκεια οικογενειακού δείπνου στο Πορτοφίνο. Το ζευγάρι, μαζί με τον Κρουζ και τη σύντροφό του, αποβιβάστηκε από τη θαλαμηγό για να απολαύσει δείπνο στο Bloody Bay. Ηφωτογράφιζε τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια, οι οποίοι πόζαραν αγκαλιασμένοι.