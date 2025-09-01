Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Ιταλία - Οι φωτογραφίες στο πολυτελές γιοτ
Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Ιταλία - Οι φωτογραφίες στο πολυτελές γιοτ

Το ζευγάρι βρέθηκε στο Κάπρι μαζί με τα τρία από τα τέσσερα παιδιά του

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Ιταλία - Οι φωτογραφίες στο πολυτελές γιοτ
Τις διακοπές τους στην Ιταλία με το πολυτελές γιοτ τους αξίας 19 εκατομμυρίων ευρώ συνεχίζουν ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ, με το ζευγάρι να απαθανατίζεται, ενώ χαλάρωνε στο κατάστρωμα του σκάφους.

Η 51χρονη σχεδιάστρια μόδας εθεάθη να ξεκουράζεται σε μια ξαπλώστρα, φορώντας μαύρο ολόσωμο μαγιό και ψάθινο καπέλο. Δίπλα της βρισκόταν ο σύζυγός της και πρώην άσσος του ποδοσφαίρου, ο οποίος διάβαζε ένα βιβλίο, φορώντας επίσης το μαγιό του και μια λευκή φανέλα.

Το ζευγάρι πέρασε στιγμές ξεγνοιασιάς, συζητώντας και απολαμβάνοντας τη θέα στο μεσογειακό τοπίο του Κάπρι, ενώ ο Ντέιβιντ Μπέκαμ βούτηξε στη θάλασσα. Το ζευγάρι συνόδευσαν τα τρία από τα τέσσερα παιδιά τους, ο Ρομέο, ο Κρουζ και η Χάρπερ. Μαζί τους ήταν και η σύντροφος του Κρουζ, Τζάκι Απόστελ.

Δείτε τις φωτογραφίες 

Ωστόσο, ο πρωτότοκος γιος των Μπέκαμ, Μπρούκλιν, εξακολουθεί να παραμένει μακριά, εν μέσω της συνεχιζόμενης οικογενειακής κρίσης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Μπρούκλιν έχει διακόψει κάθε επικοινωνία με τους γονείς του, ενώ η απόσταση ανάμεσά τους έγινε ακόμη πιο εμφανής, όταν εκείνος και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ, ανανέωσαν τους γαμήλιους όρκους τους τον Αύγουστο. Αν και οι γονείς της Πελτζ βρέθηκαν στο πλευρό τους,  ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ απουσίαζαν.

