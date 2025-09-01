Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Ιταλία - Οι φωτογραφίες στο πολυτελές γιοτ
Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Ιταλία - Οι φωτογραφίες στο πολυτελές γιοτ
Το ζευγάρι βρέθηκε στο Κάπρι μαζί με τα τρία από τα τέσσερα παιδιά του
Τις διακοπές τους στην Ιταλία με το πολυτελές γιοτ τους αξίας 19 εκατομμυρίων ευρώ συνεχίζουν ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ, με το ζευγάρι να απαθανατίζεται, ενώ χαλάρωνε στο κατάστρωμα του σκάφους.
Η 51χρονη σχεδιάστρια μόδας εθεάθη να ξεκουράζεται σε μια ξαπλώστρα, φορώντας μαύρο ολόσωμο μαγιό και ψάθινο καπέλο. Δίπλα της βρισκόταν ο σύζυγός της και πρώην άσσος του ποδοσφαίρου, ο οποίος διάβαζε ένα βιβλίο, φορώντας επίσης το μαγιό του και μια λευκή φανέλα.
Το ζευγάρι πέρασε στιγμές ξεγνοιασιάς, συζητώντας και απολαμβάνοντας τη θέα στο μεσογειακό τοπίο του Κάπρι, ενώ ο Ντέιβιντ Μπέκαμ βούτηξε στη θάλασσα. Το ζευγάρι συνόδευσαν τα τρία από τα τέσσερα παιδιά τους, ο Ρομέο, ο Κρουζ και η Χάρπερ. Μαζί τους ήταν και η σύντροφος του Κρουζ, Τζάκι Απόστελ.
Ωστόσο, ο πρωτότοκος γιος των Μπέκαμ, Μπρούκλιν, εξακολουθεί να παραμένει μακριά, εν μέσω της συνεχιζόμενης οικογενειακής κρίσης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Μπρούκλιν έχει διακόψει κάθε επικοινωνία με τους γονείς του, ενώ η απόσταση ανάμεσά τους έγινε ακόμη πιο εμφανής, όταν εκείνος και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ, ανανέωσαν τους γαμήλιους όρκους τους τον Αύγουστο. Αν και οι γονείς της Πελτζ βρέθηκαν στο πλευρό τους, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ απουσίαζαν.
Victoria Beckham basks in the sun in a swimsuit while hubby David dives into a thrilling new read as they relax on their yacht in Capri https://t.co/HRmsfGT72h— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 31, 2025
