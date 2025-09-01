Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Στη Βενετία με πρώτο πλάνο το δαχτυλίδι των 3,7 εκατ. λιρών από τον Κριστιάνο Ρονάλντο
Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Στη Βενετία με πρώτο πλάνο το δαχτυλίδι των 3,7 εκατ. λιρών από τον Κριστιάνο Ρονάλντο
Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζει η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ μετά την πρόταση γάμου από τον Κριστιάνο Ρονάλντο με ένα δαχτυλίδι με διαμάντι 30 καρατίων.
Η ίδια, μάλιστα, φρόντισε στην πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά το «ναι» στον Πορτογάλο σούπερ σταρ να βάλει σε πρώτο πλάνο το δαχτυλίδι αξίας 3,7 εκατ. λιρών.
Όπως φαίνεται από την ανάρτησή της στο Instagram, όταν οι φωτογράφοι την απαθανάτισαν στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ σήκωσε ψηλά το χέρι της για να φανεί το πανάκριβο και εντυπωσιακό δαχτυλίδι.
Η Ροντρίγκεζ έβαλε, δε, σε πρώτο πλάνο το δαχτυλίδι και στις φωτογραφίες από το ταξίδι με τον μέλλοντα σύζυγό της
