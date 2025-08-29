Δανάη Μπάρκα: Οι φωτογραφίες της στον βυθό - «Πώς θα ανακαλύψεις νέους ωκεανούς αν δεν απομακρυνθείς απ' την ακτή;» έγραψε
Δανάη Μπάρκα: Οι φωτογραφίες της στον βυθό - «Πώς θα ανακαλύψεις νέους ωκεανούς αν δεν απομακρυνθείς απ' την ακτή;» έγραψε
Η παρουσιάστρια μοιράστηκε μερικά καλοκαιρινά στιγμιότυπα από τη Σέριφο με τους διαδικτυακούς της φίλους
Μερικές υποβρύχιες λήψεις δημοσίευσε η Δανάη Μπάρκα στα social media. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια κάνει διακοπές στο αγαπημένο της νησί, τη Σέριφο και καθώς είναι ιδιαίτερα ενεργή στο Instagram, φρόντισε να μοιραστεί υλικό από το καλοκαίρι της με τους διαδικτυακούς της φίλους.
Στην τελευταία δημοσίευση που έκανε, η Δανάη Μπάρκα ανέβασε μερικά στιγμιότυπα, όπου εμφανίζεται να κολυμπά κάτω από το νερό, φορώντας ένα πολύχρωμο, ολόσωμο μαγιό.
Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, έγραψε: «Πώς θα ανακαλύψεις νέους ωκεανούς αν δεν απομακρυνθείς απ την ακτή; Καλημέρα».
Δείτε τη δημοσίευση
Δείτε τη δημοσίευση
