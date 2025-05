Γιώργος Λάνθιμος - Κώστας Γαβράς: «Δεν μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηλοί ενώ η γενοκτονία λαμβάνει χώρα στη Γάζα»

Ο Γιώργος Λάνθιμος και ο Κώστας Γαβράς ήταν ανάμεσα στις περίπου 350 διακεκριμένες προσωπικότητες της κινηματογραφικής βιομηχανίας που συνυπέγραψαν τη βαθιά πολιτική και ανθρωπιστική επιστολή με την οποία καλούν τη διεθνή καλλιτεχνική κοινότητα να πάψει να παραμένει σιωπηλή απέναντι στην «γενοκτονία», όπως την χαρακτηρίζουν, που συμβαίνει στη Γάζα, και να δηλώσει παρούσα στην προστασία των καταπιεσμένων φωνών.

Η επιστολή, κάτω από την οποία συναντάμε μεγάλα ονόματα σκηνοθετών και ηθοποιών, όπως οι Πέδρο Αλμοδόβαρ, Χαβιέ Μπαρδέμ, Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, Αντέλ Εξαρχόπουλος, Μαρκ Ράφαλο κ.α, δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της γαλλικής «Libération», λίγες ώρες πριν τη χθεσινή έναρξη του κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών.

Αναφέρεται εκτενώς στην 25χρονη Παλαιστίνια φωτορεπόρτερ Φατίμα Χασούνα (Φατέμ) η οποία έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίθεσης των ισραηλινών δυνάμεων, τον Απρίλιο, μία μόλις μέρα αφότου ανακοινώθηκε ότι η ταινία της Ιρανής σκηνοθέτιδας Σεπίντε Φαρσί «Put Your Soul On Your Hand And Walk», στην οποία πρωταγωνιστούσε, είχε επιλεγεί στο τμήμα ACID του Φεστιβάλ Καννών. Όπως σημειώνεται «ήταν έτοιμη να παντρευτεί ενώ δέκα συγγενείς της, σκοτώθηκαν από το ίδιο ισραηλινό χτύπημα».

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στον βραβευμένο με Όσκαρ Παλαιστίνιο κινηματογραφιστή Χαμντάν Μπαλάλ, ο οποίος απήχθη από τον ισραηλινό στρατό, στα τέλη Μαρτίου, και αφέθηκε ελεύθερος μετά τις έντονες διεθνείς πιέσεις που ασκήθηκαν. «Η έλλειψη υποστήριξης της Ακαδημίας Όσκαρ προς τον Χαμντάν Μπαλάλ προκάλεσε την οργή των ίδιων των μελών της και αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για την αδράνειά της. Ντρεπόμαστε για αυτή την παθητικότητα» τονίζουν οι υπογράφοντες την επιστολή και καλούν σε αντίσταση απέναντι σε οτιδήποτε επιχειρεί να φιμώσει την τέχνη αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο: «Η ακροδεξιά, ο φασισμός, η αποικιοκρατία, τα αντι-τρανς και αντι-ΛΟΑΤΚΙΑ+, σεξιστικά, ρατσιστικά, ισλαμοφοβικά και αντισημιτικά κινήματα δίνουν τη μάχη τους στο πεδίο της μάχης των ιδεών, επιτίθενται στις εκδόσεις, στον κινηματογράφο και στα πανεπιστήμια και γι’ αυτό έχουμε καθήκον να αγωνιστούμε. Ας αρνηθούμε να αφήσουμε την τέχνη μας να γίνει συνένοχη στο χειρότερο. Ας ξεσηκωθούμε. Ας κατονομάσουμε την πραγματικότητα. Ας τολμήσουμε συλλογικά να την κοιτάξουμε με την ακρίβεια της ευαίσθητης καρδιάς μας, ώστε να μην μπορεί πλέον να αποσιωπηθεί και να συγκαλυφθεί. Ας απορρίψουμε την προπαγάνδα που αποικίζει συνεχώς τη φαντασία μας και μας κάνει να χάνουμε την αίσθηση της ανθρωπιάς μας.»

Ολόκληρη η επιστολή

«Για τη Φατέμ

Η Φατίμα Χασούνα (Φατέμ) ήταν 25 ετών.

Ήταν Παλαιστίνια ανεξάρτητη φωτορεπόρτερ. Στοχοποιήθηκε από τον ισραηλινό στρατό στις 16 Απριλίου 2025, την επομένη της ανακοίνωσης ότι η ταινία PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK της Σεπιντέ Φαρσί, στην οποία πρωταγωνιστούσε, είχε επιλεγεί στο τμήμα ACID του Φεστιβάλ των Καννών.

Ήταν έτοιμη να παντρευτεί.

Δέκα συγγενείς της, συμπεριλαμβανομένης της εγκύου αδελφής της, σκοτώθηκαν από το ίδιο ισραηλινό χτύπημα.

Μετά τις τρομερές σφαγές της 7ης Οκτωβρίου 2023, κανένας ξένος δημοσιογράφος δεν έχει λάβει άδεια εισόδου στη Λωρίδα της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός στοχεύει αμάχους. Περισσότεροι από 200 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί σκόπιμα. Συγγραφείς, κινηματογραφιστές και καλλιτέχνες δολοφονούνται βάναυσα.

Στα τέλη Μαρτίου, ο Παλαιστίνιος κινηματογραφιστής Χαμντάν Μπαλάλ, ο οποίος κέρδισε Όσκαρ για την ταινία του ‘NO OTHER LAND’, σε συν-σκηνοθεσία των Γιουβάλ Αβραάμ, Μπασέλ Άντρα και Ρέιτσελ Ζορ, δέχτηκε βίαιη επίθεση από Ισραηλινούς εποίκους και στη συνέχεια απήχθη από τον στρατό, προτού απελευθερωθεί υπό διεθνή πίεση. Η έλλειψη υποστήριξης της Ακαδημίας Όσκαρ προς τον Χαμντάν Μπαλάλ προκάλεσε την οργή των ίδιων των μελών της και αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για την αδράνειά της.

Ντρεπόμαστε για αυτή την παθητικότητα.

Γιατί ο κινηματογράφος, που αποτελεί φυτώριο για κοινωνικά στρατευμένα έργα, φαίνεται να αδιαφορεί τόσο πολύ για τη φρίκη της πραγματικότητας και την καταπίεση που υφίστανται οι αδελφές και οι αδελφοί μας;

Ως καλλιτέχνες και πολιτιστικοί φορείς, δεν μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηλοί ενώ η γενοκτονία λαμβάνει χώρα στη Γάζα και αυτή η ανείπωτη είδηση πλήττει σκληρά τις κοινότητές μας.

Ποιο είναι το νόημα των επαγγελμάτων μας αν όχι να αντλούμε διδάγματα από την ιστορία, να δημιουργούμε ταινίες που δεσμεύονται, αν δεν είμαστε παρόντες για να προστατεύσουμε τις καταπιεσμένες φωνές;

Γιατί αυτή η σιωπή;

Η ακροδεξιά, ο φασισμός, η αποικιοκρατία, τα αντι-τρανς και αντι-ΛΟΑΤΚΙΑ+, σεξιστικά, ρατσιστικά, ισλαμοφοβικά και αντισημιτικά κινήματα δίνουν τη μάχη τους στο πεδίο της μάχης των ιδεών, επιτίθενται στις εκδόσεις, στον κινηματογράφο και στα πανεπιστήμια και γι’ αυτό έχουμε καθήκον να αγωνιστούμε.

Ας αρνηθούμε να αφήσουμε την τέχνη μας να γίνει συνένοχη στο χειρότερο.

Ας ξεσηκωθούμε.

Ας κατονομάσουμε την πραγματικότητα.

Ας τολμήσουμε συλλογικά να την κοιτάξουμε με την ακρίβεια της ευαίσθητης καρδιάς μας, ώστε να μην μπορεί πλέον να αποσιωπηθεί και να συγκαλυφθεί.

Ας απορρίψουμε την προπαγάνδα που αποικίζει συνεχώς τη φαντασία μας και μας κάνει να χάνουμε την αίσθηση της ανθρωπιάς μας.

Για τη Φατέμ, για όλους εκείνους που πεθαίνουν μέσα στην αδιαφορία.

Ο κινηματογράφος έχει καθήκον να μεταφέρει τα μηνύματά τους, να αντανακλά τις κοινωνίες μας.

Ας δράσουμε πριν να είναι πολύ αργά».