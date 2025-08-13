Αντρέας Γεωργίου και Σιμώνη Χριστοδούλου μιλούν για τη γνωριμία τους: «Μου άρεσε από την πρώτη στιγμή»
Λίγες μέρες πριν γίνουν για πρώτη φορά γονείς, ο Αντρέας Γεωργίου και η 28χρονη σύζυγός του, Σιμώνη Χριστοδούλου, μίλησαν για τη γνωριμία τους και τον έρωτα που αναπτύχθηκε στο σετ γυρισμάτων. Μιλώντας στο περιοδικό OK!, οι δύο τους θυμήθηκαν άγνωστες στιγμές από την πρώτη τους συνάντηση και την αρχή της σχέσης τους, αποκαλύπτοντας πόσο έντονα και απρόσμενα ξεκίνησε η γνωριμία τους.
Αρχικά, η Σιμώνη Χριστοδούλου περιέγραψε: «Τον ήξερα μέσα από τις σειρές του, αλλά δεν ήμουν φαν του». Ο Αντρέας Γεωργίου τότε, πρόσθεσε: «Την εκνεύριζα! Στο Μπρούσκο ήταν με τον Τότσικα, δεν ήταν μαζί μου». Η Σιμώνη Χριστοδούλου θυμήθηκε ότι μόλις είχε επιστρέψει στην Κύπρο από τις σπουδές της στο Λονδίνο στον τομέα Specialist Hair and Media Make-up. «Ύστερα από είκοσι μέρες δουλειάς στην παραγωγή των σειρών του Αντρέα, μου έστειλε ένα μήνυμα», αναφέρει.
Ο ίδιος προσθέτει: «Να κάνω μια παρένθεση εδώ. Ήμουν στο σπίτι όταν η συνεργάτιδά μου η Πανίτσα μου είπε "έρχεται μια όμορφη στη δουλειά. Δεν θα στην γνωρίσω ποτέ, δεν θα είναι στο δικό σου συνεργείο γιατί είσαι επικίνδυνος". Η Σιμώνη λιποθύμησε πριν τη συνέντευξη και η μητέρα της την πήγε στο νοσοκομείο. Της τηλεφώνησα και της έγραψα "θα είμαστε εδώ μια ωραία ομάδα, σαν οικογένεια, μη φοβάσαι τίποτα, θα περάσεις πολύ καλά"».
Μιλώντας για την πρώτη της μέρα στο γύρισμα, εξήγησε πως ένιωθε κάπως «ψαρωμένη». «Ήμουν ψαρωμένη γιατί δεν είχα ξαναβρεθεί σε τέτοιον χώρο. Μπαίνει κάποια στιγμή ο Αντρέας, μου λέει "καλημέρα" και μου δίνει το χέρι του. Μετά άκουσα φωνές και γύρισα σε μια άλλη κοπέλα, που σήμερα είναι κουμπάρα μου, και της είπα "πού ήρθαμε;". Τελικά ήταν ο Αντρέας που φώναζε επειδή δεν ήταν έτοιμο ένα σκηνικό».
Ο ίδιος παραδέχτηκε πως από την πρώτη στιγμή, υπήρχε κάτι στη χημεία τους που τον έκανε να πιστεύει ότι η σχέση τους θα εξελιχθεί. «Από την πρώτη στιγμή υπήρχε κάτι στην ενέργειά μας, τη χημεία μας. Όταν έβλεπα τη Σιμώνη δεν μπορούσα να την κοιτάξω στα μάτια, γιατί φοβόμουν μην προδοθώ. Μου άρεσε από την πρώτη στιγμή», σημείωσε.
