Φωτογραφίες: Η Στεφανία Γουλιώτη ταξίδεψε στο Μπαλί
Για κάτι τέτοια μέρη αξίζουν τα πιο μακρινά ταξίδια, σχολίασε η ηθοποιός σε ανάρτησή της στα social media

Έναν διαφορετικό προορισμό για να περάσει τις καλοκαιρινές της διακοπές επέλεξε η Στεφανία Γουλιώτη, ταξιδεύοντας στο Μπαλί. Μέσα από μια ανάρτηση που έκανε στο Instagram η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους μια σειρά από στιγμιότυπα από την επίσκεψή της σε ένα γραφικό χωριό. 

Περιγράφοντας τις εντυπώσεις της από τη συγκεκριμένη τοποθεσία, η Στεφανία Γουλιώτη τόνισε ότι αξίζει να κάνει κάποιος ένα τόσο μακρινό ταξίδι για να βρεθεί σε ένα μέρος σαν εκείνο. 

Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Πρώτη στάση το παραδοσιακό χωριό Penglipuran, εδώ όπου ο χρόνος έχει μείνει ανέπαφος. Οι άνθρωποι εδώ σου θυμίζουν πόσο όμορφη είναι η ζωή, όταν είναι Απλή. Τα πάντα σαν να ευγνωμονούν τη φύση. Για κάτι τέτοια μέρη αξίζουν τα πιο μακρινά ταξίδια».

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε


