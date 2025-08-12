Φωτογραφίες: Η Στεφανία Γουλιώτη ταξίδεψε στο Μπαλί
Φωτογραφίες: Η Στεφανία Γουλιώτη ταξίδεψε στο Μπαλί
Για κάτι τέτοια μέρη αξίζουν τα πιο μακρινά ταξίδια, σχολίασε η ηθοποιός σε ανάρτησή της στα social media
Έναν διαφορετικό προορισμό για να περάσει τις καλοκαιρινές της διακοπές επέλεξε η Στεφανία Γουλιώτη, ταξιδεύοντας στο Μπαλί. Μέσα από μια ανάρτηση που έκανε στο Instagram η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους μια σειρά από στιγμιότυπα από την επίσκεψή της σε ένα γραφικό χωριό.
Περιγράφοντας τις εντυπώσεις της από τη συγκεκριμένη τοποθεσία, η Στεφανία Γουλιώτη τόνισε ότι αξίζει να κάνει κάποιος ένα τόσο μακρινό ταξίδι για να βρεθεί σε ένα μέρος σαν εκείνο.
Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Πρώτη στάση το παραδοσιακό χωριό Penglipuran, εδώ όπου ο χρόνος έχει μείνει ανέπαφος. Οι άνθρωποι εδώ σου θυμίζουν πόσο όμορφη είναι η ζωή, όταν είναι Απλή. Τα πάντα σαν να ευγνωμονούν τη φύση. Για κάτι τέτοια μέρη αξίζουν τα πιο μακρινά ταξίδια».
Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (12/8)
Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
