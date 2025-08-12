Φωτογραφίες: Η Στεφανία Γουλιώτη ταξίδεψε στο Μπαλί

Περιγράφοντας τις εντυπώσεις της από τη συγκεκριμένη τοποθεσία, η Στεφανία Γουλιώτη τόνισε ότι αξίζει να κάνει κάποιος ένα τόσο μακρινό ταξίδι για να βρεθεί σε ένα μέρος σαν εκείνο.

Έναν διαφορετικό προορισμό για να περάσει τις καλοκαιρινές της διακοπές επέλεξε η Στεφανία Γουλιώτη , ταξιδεύοντας στο Μπαλί. Μέσα από μια ανάρτηση που έκανε στο Instagram η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους μια σειρά από στιγμιότυπα από την επίσκεψή της σε ένα γραφικό χωριό.Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Πρώτη στάση το παραδοσιακό χωριό Penglipuran, εδώ όπου ο χρόνος έχει μείνει ανέπαφος. Οι άνθρωποι εδώ σου θυμίζουν πόσο όμορφη είναι η ζωή, όταν είναι Απλή. Τα πάντα σαν να ευγνωμονούν τη φύση. Για κάτι τέτοια μέρη αξίζουν τα πιο μακρινά ταξίδια».