Η Νίκολα Πελτζ ποζάρει τόπλες δίπλα στη μητέρα της - Δείτε φωτογραφίες
Η Νίκολα Πελτζ ποζάρει τόπλες δίπλα στη μητέρα της - Δείτε φωτογραφίες
Οι πόζες της Πελτζ λίγο πριν ανανεώσει τους γαμήλιους όρκους της με τον Μπρούκλιν Μπέκαμ
Μία φωτογραφία από τις ετοιμασίες για την ανανέωση των γαμήλιων όρκων της με τον Μπρούκλιν Μπέκαμ ανέβασε στα social media η Νίκολα Πελτζ. Σε αυτή, ποζάρει τόπλες δίπλα στη μητέρα της, Κλαούντια. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2022, αντάλλαξε ξανά όρκους στις 2 Αυγούστου στην κομητεία Γουέσττσεστερ, παρουσία της οικογένειας της Νίκολα Πελτζ, ενώ οι γονείς του Μπρούκλιν, Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ, ήταν απόντες λόγω της οικογενειακής τους διαμάχης.
Η Νίκολα Πελτζ φορούσε το νυφικό της μητέρας της, από το 1985, ενώ ο πατέρας της, Νέλσον ήταν εκείνος που τέλεσε το μυστήριο. Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εμφανίζεται να ετοιμάζεται μαζί με τη μητέρα της μπροστά στον καθρέφτη.
Δείτε τις φωτογραφίες
Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νίκολα Πελτζ είχαν παντρευτεί για πρώτη φορά σε μια πολυτελή τελετή αξίας 3 εκατομμυρίων λιρών το 2022. Τότε ξεκίνησε και η διαμάχη του ζευγαριού με την οικογένεια Μπέκαμ. Όλα ξεκίνησαν μετά την επιλογή της Νίκολα Πελτζ να απορρίψει ένα φόρεμα της σχεδιάστριας Βικτόρια Μπέκαμ για να επιλέξει τελικά ένα Valentino.
Όπως ήταν αναμενόμενο, η κίνησή της ήταν αρκετή για να «ψυχράνει» το κλίμα ανάμεσα στην ίδια και την οικογένεια του συζύγου της. Παράλληλα, οι Μπέκαμ φέρονται να δυσαρεστήθηκαν από την οικογένεια Πελτζ το 2022, θεωρώντας πως κυριάρχησαν στην οργάνωση του γάμου. Από τότε, οι δύο οικογένειες δεν έχουν έρθει κοντά, ενώ η Νίκολα σπάνια εμφανίζεται μαζί με τους Μπέκαμ.
Η Νίκολα Πελτζ φορούσε το νυφικό της μητέρας της, από το 1985, ενώ ο πατέρας της, Νέλσον ήταν εκείνος που τέλεσε το μυστήριο. Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εμφανίζεται να ετοιμάζεται μαζί με τη μητέρα της μπροστά στον καθρέφτη.
Δείτε τις φωτογραφίες
Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νίκολα Πελτζ είχαν παντρευτεί για πρώτη φορά σε μια πολυτελή τελετή αξίας 3 εκατομμυρίων λιρών το 2022. Τότε ξεκίνησε και η διαμάχη του ζευγαριού με την οικογένεια Μπέκαμ. Όλα ξεκίνησαν μετά την επιλογή της Νίκολα Πελτζ να απορρίψει ένα φόρεμα της σχεδιάστριας Βικτόρια Μπέκαμ για να επιλέξει τελικά ένα Valentino.
Όπως ήταν αναμενόμενο, η κίνησή της ήταν αρκετή για να «ψυχράνει» το κλίμα ανάμεσα στην ίδια και την οικογένεια του συζύγου της. Παράλληλα, οι Μπέκαμ φέρονται να δυσαρεστήθηκαν από την οικογένεια Πελτζ το 2022, θεωρώντας πως κυριάρχησαν στην οργάνωση του γάμου. Από τότε, οι δύο οικογένειες δεν έχουν έρθει κοντά, ενώ η Νίκολα σπάνια εμφανίζεται μαζί με τους Μπέκαμ.
Ειδήσεις σήμερα:
Τι σημαίνει η «κατάληψη» της Ουάσινγκτον από την Εθνοφρουρά - Ο Τραμπ χρησιμοποίησε νόμο του 1973 για πρώτη φορά και έπιασε στον ύπνο τις Αρχές
Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού χρηματιστή στο Ηράκλειο
«Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ» - Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον Βαγγέλη Μπαταρλή
Τι σημαίνει η «κατάληψη» της Ουάσινγκτον από την Εθνοφρουρά - Ο Τραμπ χρησιμοποίησε νόμο του 1973 για πρώτη φορά και έπιασε στον ύπνο τις Αρχές
Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού χρηματιστή στο Ηράκλειο
«Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ» - Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον Βαγγέλη Μπαταρλή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα