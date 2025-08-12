H Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε πως ετοιμάζει νέο άλμπουμ
H Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε πως ετοιμάζει νέο άλμπουμ
Θα έχει τίτλο «The Life of a Showgirl»
Την κυκλοφορία νέας μουσικής ανακοίνωσε η Τέιλορ Σουίφτ, μέσα από έκπληξη που έκανε ως καλεσμένη στο podcast «New Heights» του φίλου της, Τράβις Κέλσι. Η τραγουδίστρια αιφνιδίασε τους θαυμαστές της, αναφέροντας πως το νέο της άλμπουμ θα λέγεται «The Life of a Showgirl».
«Αυτό είναι το ολοκαίνουργιο άλμπουμ μου "The Life of a Showgirl"», δήλωσε η 35χρονη τραγουδίστρια. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την επαναγορά των δικαιωμάτων των πρώτων έξι στούντιο άλμπουμ της «Taylor Swift», «Fearless», «Speak Now», «Red», «1989» και «Reputation» από την ίδια.
«Ξεσπάω σε δάκρυα χαράς από τότε που συνειδητοποίησα πως αυτό συμβαίνει πραγματικά. Τώρα μπορώ να πω αυτές τις λέξεις», έγραψε σε χειρόγραφη επιστολή που μοιράστηκε στο Instagram, προσθέτοντας: «Όλη η μουσική που έχω κάνει… τώρα ανήκει σε μένα».
Η Τέιλορ Σουίφτ τόνισε ότι πλέον κατέχει «τις αναμνήσεις, τη μαγεία, την τρέλα, κάθε εποχή, όλο το έργο της ζωής της», συμπεριλαμβανομένων συναυλιακών ταινιών, μουσικών βίντεο, φωτογραφιών, εξωφύλλων και ανέκδοτων τραγουδιών.
Έχει ήδη ολοκληρώσει την επανεγγραφή του ντεμπούτο άλμπουμ της του 2006 και σημείωσε πως αγαπά τον νέο ήχο του, ενώ παραδέχτηκε πως δεν έχει τελειώσει ακόμα την επανεγγραφή του «Reputation» του 2017, παρά τις φήμες περί επικείμενης κυκλοφορίας. «Αυτά τα δύο άλμπουμ θα έχουν την ευκαιρία να ξαναβγούν στο προσκήνιο όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, αν αυτό σας ενθουσιάζει», έγραψε, διευκρινίζοντας πως αν συμβεί θα είναι «μια γιορτή, όχι μια νοσταλγία».
Το 2019, ο πρώην δισκογραφικός μάνατζερ Scooter Braun αγόρασε τα δικαιώματα των πρώτων έξι άλμπουμ της έναντι 300 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς την έγκριση της Τέιλορ Σουίφτ και τα πούλησε αργότερα στην Shamrock Capital.
Η Τέιλορ Σουίφτ όμως, υπέγραψε νέο συμβόλαιο το 2019 με την Republic Records και την Universal Music Group, ηχογράφησε τα επόμενα άλμπουμ της, «Lover», «Folklore», «Evermore», «Midnights» και «The Tortured Poets Department» και επανέκδωσε τέσσερα από τα παλιά της άλμπουμ ως «Taylor’s Version».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
«Αυτό είναι το ολοκαίνουργιο άλμπουμ μου "The Life of a Showgirl"», δήλωσε η 35χρονη τραγουδίστρια. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την επαναγορά των δικαιωμάτων των πρώτων έξι στούντιο άλμπουμ της «Taylor Swift», «Fearless», «Speak Now», «Red», «1989» και «Reputation» από την ίδια.
🚨 Taylor Swift announces new album ‘The Life of a Showgirl’ coming soon. pic.twitter.com/Vd7PERENn4— Pop Base (@PopBase) August 12, 2025
Η Τέιλορ Σουίφτ τόνισε ότι πλέον κατέχει «τις αναμνήσεις, τη μαγεία, την τρέλα, κάθε εποχή, όλο το έργο της ζωής της», συμπεριλαμβανομένων συναυλιακών ταινιών, μουσικών βίντεο, φωτογραφιών, εξωφύλλων και ανέκδοτων τραγουδιών.
Έχει ήδη ολοκληρώσει την επανεγγραφή του ντεμπούτο άλμπουμ της του 2006 και σημείωσε πως αγαπά τον νέο ήχο του, ενώ παραδέχτηκε πως δεν έχει τελειώσει ακόμα την επανεγγραφή του «Reputation» του 2017, παρά τις φήμες περί επικείμενης κυκλοφορίας. «Αυτά τα δύο άλμπουμ θα έχουν την ευκαιρία να ξαναβγούν στο προσκήνιο όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, αν αυτό σας ενθουσιάζει», έγραψε, διευκρινίζοντας πως αν συμβεί θα είναι «μια γιορτή, όχι μια νοσταλγία».
Το 2019, ο πρώην δισκογραφικός μάνατζερ Scooter Braun αγόρασε τα δικαιώματα των πρώτων έξι άλμπουμ της έναντι 300 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς την έγκριση της Τέιλορ Σουίφτ και τα πούλησε αργότερα στην Shamrock Capital.
Η Τέιλορ Σουίφτ όμως, υπέγραψε νέο συμβόλαιο το 2019 με την Republic Records και την Universal Music Group, ηχογράφησε τα επόμενα άλμπουμ της, «Lover», «Folklore», «Evermore», «Midnights» και «The Tortured Poets Department» και επανέκδωσε τέσσερα από τα παλιά της άλμπουμ ως «Taylor’s Version».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Τι σημαίνει η «κατάληψη» της Ουάσινγκτον από την Εθνοφρουρά - Ο Τραμπ χρησιμοποίησε νόμο του 1973 για πρώτη φορά και έπιασε στον ύπνο τις Αρχές
Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού χρηματιστή στο Ηράκλειο
«Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ» - Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον Βαγγέλη Μπαταρλή
Τι σημαίνει η «κατάληψη» της Ουάσινγκτον από την Εθνοφρουρά - Ο Τραμπ χρησιμοποίησε νόμο του 1973 για πρώτη φορά και έπιασε στον ύπνο τις Αρχές
Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού χρηματιστή στο Ηράκλειο
«Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ» - Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον Βαγγέλη Μπαταρλή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα