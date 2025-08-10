Η Ραταϊκόφσκι κάνει το ντεμπούτο της ως σεναριογράφος - Ετοιμάζει σειρά για τη γυναικεία ταυτότητα και τη μητρότητα
Το 34χρονο μοντέλο θα συμμετέχει επίσης στο καστ, ενώ θα αναλάβει και χρέη παραγωγού
Το ντεμπούτο της ως σεναριογράφος κάνει η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, ετοιμάζοντας μια σειρά για την Apple TV+ που θα εξερευνά τη γυναικεία ταυτότητα και τη μητρότητα. Σύμφωνα με το Deadline, το 34χρονο μοντέλο πέρα από τη συγγραφή του σεναρίου μαζί με τη συγγραφέα Στέφανι Ντάνλερ, θα αναλάβει και χρέη παραγωγού, ενώ θα έχει και πρωταγωνιστικό ρόλο.
Η A24, η οποία βρίσκεται πίσω από επιτυχημένες σειρές, όπως το «Euphoria» του HBO θα είναι το στούντιο παραγωγής. Στην ομάδα της εκτελεστικής παραγωγής συμμετέχει και η δημιουργός της σειράς «Girls» του HBO, Λένα Ντάναμ, μέσω της εταιρείας της, Good Thing Going.
Η Ραταϊκόφσκι, το βιβλίο της οποίας «My Body», βρέθηκε στη λίστα των μπεστ σέλερ των New York Times, ενώνει ξανά τις δυνάμεις της με την Λένα Ντάναμ μετά την ρομαντική κομεντί του Netflix «Too Much».
Η Ντάναμ ήταν μία εκ των δημιουργών της σειράς, η οποία ακολουθεί την εργασιομανή από τη Νέα Υόρκη Τζέσιακ (Μέγκαν Στάλτερ) να προσπαθεί να βρει τον εαυτό της στο Λονδίνο, μετά από έναν επώδυνο χωρισμό, με την Ραταϊκόφσκι να συμμετέχει στο καστ ως Γουέντι Τζόουνς.
Εκτός από το «Too Much», το μοντέλο έχει εμφανιστεί στην ταινία του Ντέιβιντ Φίντσερ «Gone Girl» και στην κωμωδία της Έιμι Σούμερ «I Feel Pretty».
