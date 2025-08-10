ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω τροχαίου - Καθυστερήσεις στο ύψος του «Σταύρος Νιάρχος»

Η Ραταϊκόφσκι κάνει το ντεμπούτο της ως σεναριογράφος - Ετοιμάζει σειρά για τη γυναικεία ταυτότητα και τη μητρότητα
GALA
Έμιλι Ραταϊκόφσκι σεναριογράφος

Η Ραταϊκόφσκι κάνει το ντεμπούτο της ως σεναριογράφος - Ετοιμάζει σειρά για τη γυναικεία ταυτότητα και τη μητρότητα

Το 34χρονο μοντέλο θα συμμετέχει επίσης στο καστ, ενώ θα αναλάβει και χρέη παραγωγού

Η Ραταϊκόφσκι κάνει το ντεμπούτο της ως σεναριογράφος - Ετοιμάζει σειρά για τη γυναικεία ταυτότητα και τη μητρότητα
6 ΣΧΟΛΙΑ
Το ντεμπούτο της ως σεναριογράφος κάνει η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, ετοιμάζοντας μια σειρά για την Apple TV+ που θα εξερευνά τη γυναικεία ταυτότητα και τη μητρότητα. Σύμφωνα με το Deadline, το 34χρονο μοντέλο πέρα από τη συγγραφή του σεναρίου μαζί με τη συγγραφέα Στέφανι Ντάνλερ, θα αναλάβει και χρέη παραγωγού, ενώ θα έχει και πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η A24, η οποία βρίσκεται πίσω από επιτυχημένες σειρές, όπως το «Euphoria» του HBO θα είναι το στούντιο παραγωγής. Στην ομάδα της εκτελεστικής παραγωγής συμμετέχει και η δημιουργός της σειράς «Girls» του HBO, Λένα Ντάναμ, μέσω της εταιρείας της, Good Thing Going.

Η Ραταϊκόφσκι, το βιβλίο της οποίας «My Body», βρέθηκε στη λίστα των μπεστ σέλερ των New York Times, ενώνει ξανά τις δυνάμεις της με την Λένα Ντάναμ μετά την ρομαντική κομεντί του Netflix «Too Much».

Η Ντάναμ ήταν μία εκ των δημιουργών της σειράς, η οποία ακολουθεί την εργασιομανή από τη Νέα Υόρκη Τζέσιακ (Μέγκαν Στάλτερ) να προσπαθεί να βρει τον εαυτό της στο Λονδίνο, μετά από έναν επώδυνο χωρισμό, με την Ραταϊκόφσκι να συμμετέχει στο καστ ως Γουέντι Τζόουνς.

Εκτός από το «Too Much», το μοντέλο έχει εμφανιστεί στην ταινία του Ντέιβιντ Φίντσερ «Gone Girl» και στην κωμωδία της Έιμι Σούμερ «I Feel Pretty».


Κρίσιμο 20ημερο αποφάσεων για την οικονομία και το πακέτο της ΔΕΘ

Η «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» φώτισε τον ουρανό, πότε έρχεται το δεύτερο φεγγάρι του Αυγούστου - Δείτε φωτογραφίες

Ανάλυση CNN: Η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Πούτιν στη συμβολική Αλάσκα και η «αργή ήττα» που πλησιάζει για την Ουκρανία
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης