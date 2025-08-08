Φωτογραφία: Αγκαλιά με την Ολυμπία Χοψονίδου στα γενέθλιά του ο Βασίλης Σπανούλης
Φωτογραφία: Αγκαλιά με την Ολυμπία Χοψονίδου στα γενέθλιά του ο Βασίλης Σπανούλης

Ο προπονητής πέρασε την ξεχωριστή αυτή ημέρα δίπλα στα αγαπημένα του πρόσωπα

Τα 43α γενέθλιά του γιόρτασε ο Βασίλης Σπανούλης την Πέμπτη 7 Αυγούστου, με τη σύζυγό του, Ολυμπία Χοψονίδου, να διοργανώνει ένα πάρτι για εκείνον στον κήπο του σπιτιού τους.

Ο πρώην μπασκετμπολίστας και νυν προπονητής της AS Monaco γιόρτασε αυτή την ξεχωριστή μέρα μαζί με την οικογένειά του. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει έξι παιδιά, τρία αγόρια και τρία κορίτσια.

Σε story που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ολυμπία Χοψονίδου ανέβασε μια φωτογραφία με τον σύζυγό της, όπου οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιά κρατώντας την τούρτα των γενεθλίων του.

