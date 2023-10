Αν και ασχολείται πολλά χρόνια με το YouTube, το όνομα της Zoe Pre έγινε ευρύτερα γνωστό μέσω της συνέντευξης που είχε πάρει από τον Αλέξη Τσίπρα , κατά την προεκλογική περίοδο, τον Απρίλιο.

Η YouTuber έχει μιλήσει για τη σχέση της με την Αθηνά Τσαγκαράκη, η οποία επίσης συστήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό με τη συνέντευξη που παραχώρησε στους «Πρωταγωνιστές» για τον λεσβιακό έρωτα.

Οι δυο τους αυτές τις μέρες ταξίδεψαν στο Λονδίνο, από όπου και έχουν αναρτήσει διάφορα βίντεο και φωτογραφίες, με τα μέρη που επισκέφτηκαν και τα εστιατόρια, στα οποία γευμάτισαν.

Η Αθηνά Τσαγκαράκη, σεναριογράφος, μεταξύ άλλων της σειράς «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» ανάρτησε μια φωτογραφία τους, όπου ανταλλάσσουν ένα φιλί, την ώρα που στις τσάντες τους έχουν μικρές πολύχρωμες σημαίες των ΛΟΑΤΚΙ+. «Προστατέψτε την αγάπη με κάθε κόστος» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Τι είχε πει η Αθηνά Τσαγκαράκη για τον λεσβιακό έρωτα

Για τα όσα ζει έχοντας επιλέξει τον έρωτα με γυναίκες μίλησε στον Σταύρο Θεοδωράκη η σεναριογράφος, Αθηνά Τσαγκαράκη πριν από μερικούς μήνες.

Γεννημένη στην Καρδίτσα, έκανε το come out στη μητέρα της όταν τελείωσε η πρώτη της σχέση με γυναίκα και, όπως είπε, «ήμουν κουρέλι και ηθελα τη μαμά μου».Μιλώντας για τα χρόνια της ως παιδί και έφηβη στην Καρδίτσα είπε ότι «δεν ήξερα ότι υπάρχουν λεσβίες γενικά. Πήγα στη Θεσσαλονίκη 18 ετών, μου έκανε come out μια κοπέλα στη σχολή μου ενοχικά και είχα νιώσει τόσο άσχημα γιατί σκεφτόμουν ένας άνθρωπος πίστευε ότι δεν θα του ξαναμιλήσω για τον λόγο αυτό».Περιγράφοντας στον Σταύρο Θεοδωράκη τον «χάρτη» της σεξουαλικής της απελευθέρωσης, η Αθηνά Τσαγκαράκη είπε ότι «στο σχολείο ερωτευόμουν παράφορα αγόρια στο μυαλό μου και σε ένα δευτερόλεπτο τα ξε-ερωτευόμουν χωρίς να μπορώ να εξηγήσω γιατί».«Γενικότερα δεν είχα ακριβή επαφή με το σώμα μου και μάλιστα ενώ ως παιδάκι είχα φουλ σεξουαλικές σχέσεις, ένιωθα φουλ ενοχή» πρόσθεσε η ίδια λέγοντας ότι σε ηλικία 4 ετών είχε πει στους γονείς ότι «ξέρω τι είναι σεξ, όταν φιλιούνται με τον κ..ο έξω».«Και με το πρώτο αγόρι που έκανα σεξ ήμουν φουλ ερωτευμένη αλλά ένιωθα ότι κάτι έλειπε. Δεν είχα οργασμό για κανένα λόγο και έτσι ήρθε το κομμάτι της αυτοεξερεύνησης» συνέχισε.«Μετά μου έκανε ερωτική εξομολόγηση μια φίλη μου αλλά όσο απελευθερωμένη ήμουν στα λόγια, τόσο στο μυαλό μου έπαθα μεσαίωνα. Έλεγα θα φιληθώ και θα γκρεμιστεί ο κόσμος, θα κάνει ένα "φουπ" η γη και θα με καταπιεί. Και δεν έγινε τίπότα από αυτά απλά μπήκαν όλα τα κομμάτακια στη θέση τους και είπα "έτσι θα πρέπει να είναι» συνέχισε η σεναριογράφος στην αφήγησή της.«Ήταν κάτι πολύ ολοκληρωμένο, πολύ τρυφερό και πολύ απαλό» συμπλήρωσε λέγοντας ότι από τότε η σεξουαλική της ζωή αφορά μόνο γυναίκες.