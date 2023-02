Survivor All Star: Νίκησαν οι Κόκκινοι, πήρε μήνυμα από την Καρολίνα ο Μάριος - Δείτε βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cqdeot8sv2ft)

Ο μοναδικός υποψήφιος της Κόκκινης ομάδας για αυτή την εβδομάδα ένιωθε κατάφωρα αδικημένος.«Μέσα μου πνίγομαι, που η ομάδα μου με ψήφισαν κι οι δέκα. Πνίγομαι. Δεν έχω χώρο να κάτσω, να μιλήσω με κανένα, θέλω λίγο την ησυχία μου. Δεν θέλω να μαλώσω μαζί τους και να τους το πω. Δεν θέλω να βγάλω κακία και με πνίγει το δίκιο. Περίμενα να βγει το όνομά μου, αλλά δέκα σταυροί σερί σε εμένα. Αποδέχομαι ότι ψηφίστηκα σε αυτήν την φάση. Το θέμα μου είναι ότι με τον Μαρτίκα, δεν βαδίζουμε στα ίδια. Είμαι πολύ καλύτερος παίκτης» ανέφερε ο ζαχαροπλάστης.Από την πλευρά του ο Στάθης Σχίζας κατηγόρησε για εγωισμό τον Κώστα Παπαδόπουλο ο οποίος είπε ότι πλέον δεν θα ξαναματσάρει μόνος του παίκτες.Η υποψηφιότητα Παπαδόπουλου σχολιάστηκε και από τους Μπλε με τον Ηλία Μπόγδανο να λέει ότι ο ζαχαροπλάστης την... πάτησε καθώς ο Σπύρος Μαρτίκας τούς έχει κερδίσει με τα λόγια του.Μάλιστα για το ίδιο θέμα ο Ασημακόπουλος είπε ότι ο Σπύρος επηρεάζει ιδιαίτερα τον Νίκο Μπάρτζη.Από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Βασάλος σχολιάζοντας την υποψηφιότητα του Παπαδόπουλου στην αντίπαλη ομάδα, είπε ότι θα έπρεπε να τον επιβραβεύουν οι συμπαίκτες του και όχι να τον βγάζουν στον τάκο καθώς έχει μεγάλη βελτίωση στον στίβο μάχης, παρ' όλο που δεν είναι αθλητής.«Θέλουν να μας πείσουν οι Κόκκινοι ότι η Γη δεν γυρίζει κι είναι επίπεδη. Απίστευτα πράγματα. Ποιος ο Κώστας Παπαδόπουλος, που για εμένα είναι ο πιο βελτιωμένος παίκτης κι η προσπάθεια που κάνει είναι προς μίμηση από ανθρώπους που δεν είναι γυμνασμένοι. Δηλαδή είναι 39 χρονών άνθρωπος με τέσσερα παιδιά, ζαχαροπλάστης και καμία σχέση με τον αθλητισμό κι έχει βάλει τα γυαλιά σε όλους. Έχει κερδίσει από την ομάδα μου τους πάντες και για εμένα αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται επιβράβευση. Δεν υστερεί σε τίποτα από τον Μαρτίκα κι ήταν ξεκάθαρα θέμα στρατηγικής. Ο Μαρτίκας έχει υποκινήσει πράγματα και καταστάσεις και βγήκε ο κακομοίρης ο Κώστας, που είναι μόνος του σαν την καλαμιά στον κάμπο, αλλά το κοινό βλέπει κι επιβραβεύει», ανέφερε ο Βασάλος, ο οποίος άφησε στο κοινό την απόφαση να αποδώσει δικαιοσύνη και να μη βγάλει εκτός τον Παπαδόπουλο.Θέματα όμως δεν έχει μόνο ο Παπαδόπουλος με τους συμπαίκτες του, έχει και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη με την Ρία Κολοβού, την οποία δεν έχει συγχωρήσει για τον τρόπο που επέλεξε να της «πλασάρει» την ψήφο της εις βάρος της. «Μόνο ψεύτρα δεν είμαι, δεν θα ορκιστώ στην οικογένειά μου» είπε η Μαριαλένα στην αντιπαράθεση που είχε με τη Ρία η οποία από την πλευρά της θέλησε να δικαιολογηθεί για την παρεξήγηση που υπάρχει πλέον με τη Μαριαλένα, ελπίζοντας πως κάποια στιγμή στο μέλλον θα τα ξαναβρούν.Οι δυο ομάδες συναντήθηκαν στο στίβο μάχης για να διεκδικήσουν το έπαθλο επικοινωνίας και γλυκές pancakes.Οι μπλε με την ψυχολογία στα ύψη μετά την τελευταία τους νίκη μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν με 4-1 με τον Σάκη να τους «κλέβει» έναν πόντο.Η Σταυρούλα κατάφερε και μείωσε σε 4-2, ο Μπάρτζης έκανε το 4-3 και ο Χανταμπάκης το 4-4 για τους Κόκκινους.Οι Μπλε πήραν ξανά κεφάλι στο σκορ με τη Μαριαλένα, με τον Μαρτίκα να ισοφαρίζει σε 5-5.Οι δυο ομάδες πήγαν χέρι-χέρι μέχρι το 8-8.Ο Σάκης γύρισε το ματς κάνοντας το 9-8 για τους Κόκκινους και η Σταυρούλα το τελείωσε γράφοντας το 10-8 και χαρίζοντας για 2η σερί φορά στους Διάσημους το έπαθλο επικοινωνίας.Ο Τάκης Καραγκούνιας ξέσπασε σε κλάματα που έχασε και το 2ο έπαθλο επικοινωνίας, ενώ στους Κόκκινους επικρατούσε ικανοποίηση σε σημείο που Παπαδόπουλος και Μαρτίκας φάνηκε να τα βρίσκουν.Οι μπλε έψαξαν να βρουν τι έφταιξε.Ο Τάκης για να ηρεμίσει ξεκίνησε συνεδρίες με τον Βασάλο, ο οποίος με τη σειρά του έλυσε τα κοτσιδάκια του μπας και φύγει η κακή ενέργεια.Από την άλλη οι Κόκκινοι πήγαν στον χώρο επικοινωνίας για να λάβουν τα μηνύματα τους.Φυσικά αυτά που ξεχώρισαν ήταν τα μηνύματα αγάπης παικτριών που έχουν αποχωρήσει από τον Άγιο Δομίνικο σε παίκτες που συνεχίζουν την μάχη επιβίωσης.«Ευτυχία μου δεν ξέρεις πόσο μου λείπεις» έγραψε στον Σπύρο Μαρτίκα η Βρισηίδα Ανδριώτου λέγοντας πως τον αγαπά πολύ, με τον 45χρονο φαρμακοποιό να καταρρέει συναισθηματικά.Το άλλο μήνυμα αφορούσε τον, το οποίο ερχόταν από την πρώην παίκτρια του ριάλιτι επιβίωσηςη οποία του έγραψε χαρακτηριστικά: «Yo passenger, όλα καλά from this side… Συνέχισε έτσι με την αγωνιστικότητά σου και την τρέλα σου να μας χωρίζει ωραίες στιγμές. Keep it up with the good work».O Μάριος Πρίαμος ήταν αρκετά αμήχανος και απάντησε: «Θα τα πούμε όταν είναι να βγω εσύ ξέρεις» την ώρα που οι υπόλοιποι παίκτες τον πείραζαν.