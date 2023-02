Κλείσιμο

Ξεπεράστε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ - υπάρχει άλλη μια διασημότητα που είναι έτοιμη να δείξει τις μαγειρικές της ικανότητες.αποκάλυψε ότι υπέγραψε για να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα σειρά του Food Network Canada με τίτλοΗ συμφωνία ανακοινώθηκε τη Δευτέρα - μια εβδομάδα μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ της στο Netflixστο οποίο αποκαλύπτει πως νιώθει αβεβαιότητα για το μέλλον της στον χώρο του θεάματος.Η χορτοφάγος Πάμελα η οποία εδώ και 30 χρόνια δεν έχει φάει κρέας λέει πως στη σειρά θα συνεργάζεται με διάφορους σεφ όπου θα φτιάχνει φυτικά μενού μέσα στο σπίτι της στο Βανκούβερ.«Η δημιουργία κομψών και φιλόξενων χώρων ήταν πάντα σημαντική για μένα», είπε πει η Άντερσον στο Hollywood Reporter.Η ηθοποιός πρόσφατα ολοκλήρωσε το Pamela's Garden of Eden, ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο συνεργάζεται με αρχιτέκτονες και σχεδιαστές για να αποκαταστήσει την ιδιοκτησία της γιαγιάς της στο νησί Βανκούβερ.Αυτή η σειρά ανανεώθηκε για δεύτερη σεζόν, ενώ η Άντερσον θα γυρίσει ταυτόχρονα το Pamela's Cooking With Love και νέα επεισόδια του Pamela's Garden of Eden το ερχόμενο καλοκαίρι.