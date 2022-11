GNTM 5: Μία υποψήφια αποχωρεί από το πλατό προσβεβλημένη από την κριτική

Κλείσιμο

Η νέα μέρα στο σπίτι του GNTM 5, μετά την αποχώρηση της Ντορέλας, ξεκινάει ήρεμα και γαλήνια. Τα μοντέλα έχουν καλή διάθεση ενώ η Γιέβα και η Βικτώρια ανακαλούν μνήμες από το τελευταίο πλατό και κάνουν την αυτοκριτική τους.Η model instructor Mary Vitinaros και ο coach Χρήστος Μπίρμπας, φθάνουν στο σπίτι με όμορφη παρέα. Η training specialist της Dust+Cream, Μαρία Γρηγοροπούλου, ήρθε για να κάνει στα κορίτσια ένα mini masterclass, μαθαίνοντάς τους τα μυστικά του σύγχρονου μακιγιάζ. Το μάθημα μακιγιάζ είναι διαδραστικό και τα μοντέλα, με την καθοδήγηση της ειδικού, κάθονται σε ζευγάρια και μακιγιάρουν η μία την άλλη, δείχνοντας ζήλο και ιδιαίτερη όρεξη για μάθηση.Το γράμμα, στην οθόνη της τηλεόρασης, αναφέρεται σε βασιλική ομορφιά, παρελθόν, παρόν και μέλλον και τα μοντέλα αναρωτιούνται για τη δοκιμασία, που τα περιμένει. Πριν προλάβουν να ολοκληρώσουν τις μαντεψιές, εμφανίζεται άλλο ένα γράμμα στην οθόνη, το οποίο απευθύνεται μόνο στην Κότυ και στη Μαρία, που έχουν το πλεονέκτημα, μετά το τελευταίο πλατό. Ποιο είναι το μειονέκτημα που μπορούν να δώσουν στις αντιπάλους τους και πως θα αντιδράσουν οι υπόλοιπες υποψήφιες, στις επιλογές τους;Στη διάρκεια της προετοιμασίας ο head make-up artist, Μάνος Κατρίνης, περιγράφει, όπως πάντα, στα κορίτσια το μακιγιάζ που θα κάνουν. Η άφιξη στο location της φωτογράφισης συνοδεύεται από επιφωνήματα θαυμασμού, καθώς η βίλα, στην οποία θα φωτογραφηθούν, είναι σαν ένα μικρό ανάκτορο. Καθόλου τυχαία, καθώς ο Τάσος Σοφρωνίου, ο Γιώργος Καράβας και ο Χρήστος Μπίρμπας, εξηγούν στα μοντέλα πως η φωτογράφιση είναι εμπνευσμένη από το στυλ της Μαρίας Αντουανέτας και πως το concept αφορά στην beauty campaign της Dust+Cream.Η Mary Vitinaros κάνει την εμφάνισή της ως το ζωντανό reference της εποχής, αφήνοντας τα κορίτσια άφωνα. Στη συνέχεια χωρίζονται σε τετράδες και μετά από κλήρωση τους μοιράζονται τέσσερα συναισθήματα, που θα πρέπει να εκφράσουν στη φωτογράφισή τους. Η δυσκολία μοιάζει να μην έχει τέλος, γιατί παράλληλα με τα βασιλικά ρούχα, τα αξεσουάρ και τις τεράστιες περούκες, τα κορίτσια έχουν να διαχειριστούν και σύγχρονα αντικείμενα της καθημερινής ζωής, τα οποία λειτουργούν ως props στη φωτογράφισή τους. Ο φακός της Όλγας Τζήμου πιάνει τις καλές στιγμές των μοντέλων, παρόλο που οι περισσότερες φαίνονται να δυσκολεύονται πολύ.Η επόμενη μέρα βρίσκει τα μοντέλα στο πλατό του GNTM 5 με guest κριτή την Αρετή Ντάρμα, ιδιοκτήτρια fashion PR agency. Οι κριτές κρίνουν τα μοντέλα για την beauty campaign της Dust & Cream και για το αν κατάφεραν να συνδέσουν το styling εποχής και το εκάστοτε prop με το συναίσθημα, που τους δόθηκε να αποδώσουν φωτογραφικά. Κάποιες υποψήφιες ακούν διθυραμβικά σχόλια, κάποιες πέφτουν στα…Τάρταρα. Η κριτική, που ασκείται σε μία υποψήφια, προκαλεί την έντονη αντίδρασή της αφού αποχωρεί προσβεβλημένη από το πλατό, με τους κριτές, Βίκυ Καγιά, Τάσος Σοφρωνίου και Γιώργος Καράβας να την ακολουθούν, για να εξακριβώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Στο bottom two δύο κορίτσια διεκδικούν τη θέση τους στο διαγωνισμό. Ποια θα καταφέρει να αποδείξει ότι έχει τελικά το γερό στομάχι, που απαιτεί η δουλειά ενός μοντέλου;