Με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη στον τομέα των παλιών αντικειμένων, η Δέσποινα Μοιραράκη μας προσκαλεί και μας υποδέχεται στη δημοπρασία της ζωής μας, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:30 στο Star και στο Cash or Trash!Σήμερα, Κυριακή 19 Ιουνίου, η Δέσποινα Μοιραράκη μας καλωσορίζει σε ένα ακόμα φανταστικό επεισόδιο του Cash or Trash! Ο Θάνος Λούδος θα δώσει την εκτίμησή του και οι επίδοξοι αγοραστές, Γιώργος Τσαγκαράκης, Γεώργιος Καράμπελλας, Άντα Πανά, Ιόλη Χιωτίνη, Δημήτρης Δεμερτζής, Φοίβος Στρουγγάρης, θα τα διεκδικήσουν!

Η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται στο δωμάτιο του εκτιμητή ένα ζευγάρι από τα Γιάννενα, τη Στεφανία και τον Βασίλη. Ένα διαφορετικό ζευγάρι αντικειμένων, κειμήλιο του Βασίλη από τον πατέρα του, είναι ο μικρός θησαυρός, που αφήνει στα χέρια του Θάνου Λούδου για να εκτιμηθεί. Αναλαμβάνοντας ο καθένας από ένα ρόλο, του «αινιγματικού» και του «ομιλητικού», η Στεφανία και ο Βασίλης μπαίνουν στο δωμάτιο των αγοραστών για να ζήσουν δυνατά την πρώτη τους δημοπρασία. Αν και η εκτίμηση δεν τους άφησε πλήρως ικανοποιημένους, το ζευγάρι παίζει μεταξύ δύο ταχυτήτων για την καλύτερη προσφορά. Οι πέντε συλλέκτες βρίσκουν ο καθένας κάτι διαφορετικό για τα αντικείμενα του ζεύγους πωλητών και κάνοντας τις προσφορές τους διεκδικούν ο καθένας με τη σειρά του το κλείσιμο μια καλής συμφωνίας. Τι συμβαίνει όμως όταν οι προσφορές του Δημήτρη Δεμερτζή, που έχει ιδιαίτερη αγάπη στο παραδοσιακό χειροποίητο αντικείμενο, πέφτουν στο κενό; Ποιος αγοραστής θα καταφέρει να κάνει την πιο συμφέρουσα προσφορά, που να ικανοποιεί και τους δύο του ζεύγους πωλητών;



Μια ακόμα περίπτωση ιδιαίτερου αντικειμένου έρχεται στο Cash or Trash! Από τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο, ο Βαγγέλης από τη Δράμα μαθαίνει στο δωμάτιο του εκτιμητή απίθανες πληροφορίες, για ένα αντικείμενο που έχει στην κατοχή του αρκετά χρόνια. Ο πωλητής, που έχει έντονη αγάπη για το «παλιό», κάτι που κληρονόμησε από τον πατέρα του, ελπίζει να περάσει αυτή την αγάπη και στα δικά του παιδιά, ως νέος πατέρας. Η εκτίμηση, που παίρνει από τον Θάνο Λούδο για το αντικείμενό του, του δίνει αρκετά μεγάλη ώθηση για σκληρές διαπραγματεύσεις στο επόμενο στάδιο. Οι λεπτομέρειες για την χρηστικότητα του ανδρικού αξεσουάρ εποχής του Βαγγέλη καθιστούν το αντικείμενο του «μήλον της έριδος» στο δωμάτιο των αγοραστών. Κρατώντας τα χαρτιά του κλειστά και με όψη αινιγματική ωθεί τους αγοραστές σε υψηλότερες προσφορές. Η Άντα Πανά και η Ιόλη Χιωτίνη διεκδικούν το αντικείμενο του πωλητή από τη Δράμα αλλά η προσφορά ενός λάτρη και συλλέκτη παρόμοιων αντικειμένων από την παρέα προκαλεί σύγχυση. Σε ποιου τα χέρια τελικά θα καταλήξει, αυτό το κομψό αντικείμενο ευγενών;





Η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τον Βλάση, με το ιδιαίτερο μηχανόβιο στυλ, ο οποίος εκφράζει τη χαρά του του για την γνωριμία μαζί της και τις γνώσεις της επάνω στο παλιό αντικείμενο. Ο Βλάσης φέρνει στο Cash or Trash ένα αντικείμενο που διχάζει και ο Θάνος Λούδος, με την ανάλογη πάντα περιέργεια, επεξεργάζεται το διφορούμενο αντικείμενο του Βλάση και δίνει τις λεπτομερείς πληροφορίες που μπορεί είτε να απογειώσουν ή και να προσγειώσουν τις προσδοκίες ενός πωλητή. Ο Βλάσης βγαίνει από το δωμάτιο του εκτιμητή γνωρίζοντας πολύ καλά ότι το αντικείμενό του έχει ιστορία, συναίσθημα αλλά και design. Με αυτό το τρίπτυχο επιχειρηματολογίας, ο πωλητής ξεκινά το παζάρι του με τους πέντε αγοραστές. Περιμένοντας ρεαλιστικές προσεγγίσεις από τους Ιόλη Χιωτίνη, Γιώργο Τσαγκαράκη, Γεώργιο Καράμπελλα, Δημήτρη Δεμερτζή και Άντα Πανά, ο πωλητής ακόμα μιας ενδιαφέρουσας περίπτωσης αντικειμένου, παίρνει μοναδική ικανοποίηση με την περιέργεια των αγοραστών, όχι τόσο ικανή όμως ώστε να ολοκληρώσει, όπως φανταζόταν αρχικά, την εμπειρία του.



Ένα αντικείμενο, επιτομή της έννοιας του Cash or Trash, είναι το αντικείμενο που φέρνει η Νάγια στο σημερινό επεισόδιο. Ο Θάνος Λούδος κρατά στα χέρια του ένα χαρακτηριστικό δείγμα μιας εποχής με έντονο το θρησκευτικό στοιχείο αλλά και την παράδοση. Πως μπορούν όμως τα υλικά και η ποιότητα κατασκευής να δημιουργούν εμπόδια στην περίπτωση της Νάγιας και του αντικειμένου, που φέρνει; Με αρκετά χαμηλή εκτίμηση, ίσως και τη χαμηλότερη, ως τώρα, που έχει γίνει στο Cash or Trash, το αντικείμενο της Νάγιας μπαίνει στην κατηγορία Trash, παρά την παλαιότητα και τη σχετικά καλή κατάσταση, στην οποία βρίσκεται. Η δυναμική πωλήτρια μπαίνει στο δωμάτιο των αγοραστών με έναν αέρα, που της δίνει η συνεχής ιστορία του αντικειμένου της, αφού έχει περάσει από τα χέρια ήδη 2 γενεών γυναικών. Ο Γεώργιος Καράμπελλας με την αγάπη στο παραδοσιακό αντικείμενο αλλά και η Ιόλη Χιωτίνη, που της αρέσει να αποδομεί την υπόσταση του αντικειμένου, που έχει μπροστά της, όταν αυτό κεντρίζει το ενδιαφέρον της, δυσκολεύουν τον Δημήτρη Δεμερτζή στη διεκδίκηση του αντικειμένου. Το στοιχείο του αναπάντεχου κάνει τη διαφορά στο Cash or Trash και ίσως η ιστορία περάσματος του αντικειμένου από γενιά σε γενιά σταματάει κάπου εδώ.



Cash or Trash, τα αντικείμενα ξετυλίγουν τις ιστορίες τους και διεκδικούν την καλύτερη προσφορά για να αλλάξουν χέρια! Γιατί τελικά η ιστορία είναι αυτή που καθορίζει την τιμή και με κάποιες έξυπνες προσφορές, τα παλιά αντικείμενα μπορούν να μετατραπούν σε πολλά - πολλά μετρητά. Πολλοί θησαυροί, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, με γέλια και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

