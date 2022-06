Κλείσιμο

, μια από τις πιο πετυχημένες εκπομπές στην Ευρώπη, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη μοναδική Δέσποινα Μοιραράκη! Με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη στον τομέα των παλιών αντικειμένων, η Δέσποινα Μοιραράκη μας προσκαλεί και μας υποδέχεται στη δημοπρασία της ζωής μας, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:30 στο Star και στο Cash or Trash! Σήμερα, Σάββατο 11 Ιουνίου, τέσσερις πωλητές φέρνουν στο «Cash or Trash» αντικείμενα, που κρύβουν δυνατές, συγκινητικές ιστορίες, με άρωμα άλλης εποχής. Οθα δώσει την εκτίμησή του και οι επίδοξοι αγοραστές,θα τα διεκδικήσουν!Με αέρα Θεσσαλονίκης ξεκινά η πρώτη συμμετοχή του σημερινού Cash or Trash. Η Μαρία, με πατέρα συλλέκτη και έχοντας κολλήσει και η ίδια το «μικρόβιο» συλλογής αντικειμένων, φέρνει μια μικρή συλλογή, νοσταλγική για τις παλιές, και όχι μόνο, γενιές. Αν και ο Θάνος Λούδος δεν αφήνει αρκετά ευχαριστημένη τη Μαρία με την εκτίμησή του, η Δέσποινα Μοιραράκη φροντίζει να της υπενθυμίσει ότι είναι απολύτως στο χέρι της να διεκδικήσει περισσότερα χρήματα στο δωμάτιο των αγοραστών. Με την Άντα Πανά, τον Γεώργιο Καράμπελλα, την Ιόλη Χιωτίνη, τον Δημήτρη Δεμερτζή και τον Γιώργο Τσαγκαράκη, να περιμένουν με ανυπομονησία την έναρξη των δημοπρασιών, η Μαρία μπαίνει αρκετά δυναμικά στο παιχνίδι. Ως επιχειρηματίας αλλά και με το ταλέντο της πώλησης να «κυλάει» στο DNA της, οι αγοραστές έχουν απέναντί τους μια αρκετά συνειδητοποιημένη πωλήτρια. Η περίπτωση της αποφασισμένης Μαρίας, ιντριγκάρει για ακόμα περισσότερους λόγους τον Γεώργιο Καράμπελλα αλλά και τον Δημήτρη Δεμερτζή, που θέλει όλα τα αντικείμενα του Cash or Trash να καταλήγουν σε εκείνον. Η ικανή Θεσσαλονικιά γνωρίζει τη σπανιότητα των αντικειμένων της και βασίζεται κυρίως σε αυτό, σίγουρα όμως δεν γνωρίζει ότι τα πράγματα σοβαρεύουν όταν δίπλα της έχει έναν δεινό δημοπράτη να τη βοηθά στην πώληση του αντικειμένου της. Η τιμή ανεβαίνει με έναν αναπάντεχο ρυθμό και ίσως τελικά η νεαρή πωλήτρια καταφέρει να πουλήσει τα σπάνια αντικείμενά της, πετυχαίνοντας τον προσωπικό της στόχο. Μεταξύ αγοραστών όμως και πωλήτριας ποιος θα έχει τον τελευταίο λόγο; Γιατί στο DNA του Cash or Trash υπάρχει πάντα το στοιχείο της ανατροπής!Η Δέσποινα Μοιραράκη και ο Θάνος Λούδος, υποδέχονται, στο δωμάτιο του εκτιμητή, τον Τριαντάφυλλο. Μεταμορφώνοντας τα παλιά σε νέα, ο πρώην ταπετσιέρης ξεδιπλώνει την όμορφη ιστορία του και το πως ξεκίνησε, λόγω επαγγέλματος, να συλλέγει παλιά αντικείμενα. Το πολυταξιδεμένο αντικείμενό του μαρτυρά μια μεγάλη ιστορία αλλά και τον τρόπο ζωής της εποχής, που κατασκευάστηκε. Οπλισμένος με πολλές σημαντικές πληροφορίες από τον Θάνο Λούδο, αλλά και με μπόλικο χιούμορ, ο Τριαντάφυλλος ξεκινά τις διαπραγματεύσεις στο δωμάτιο των αγοραστών, ελπίζοντας να κερδίσει το υψηλότερο ποσό. Οι αγοραστές παίρνουν τη σκυτάλη και συνεχίζουν με αστεία και χαλαρή διάθεση. Η παρουσία του Τριαντάφυλλου είναι μια από τις πιο ανάλαφρες στιγμές στο δωμάτιο των αγοραστών, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για μια ευχάριστη αλλά ταυτόχρονα και μια αρκετά δυναμική δημοπρασία. Μέσα σε ένα κλίμα ανοιχτής διάθεσης και ταξιδιωτικής περιπέτειας, μια σημαντική πληροφορία, που έχει ο Τριαντάφυλλος για το αντικείμενό του, ίσως να αποτελέσει μοχλό για να ανεβάσει τις προσφορές των αγοραστών.Μια ιδιαίτερη περίπτωση παρουσιάζεται στο Cash or Trash, για ακόμα μια φορά. Ο πολυπράγμον Αργύρης από τη Μυτιλήνη φέρνει ένα ζεύγος αντικειμένων, πρωταγωνίστριες στο είδος τους. Έχοντας απαρνηθεί οτιδήποτε σύγχρονο μέσα στον προσωπικό του χώρο και επιλέγοντας να ζει ανάμεσα σε αντικείμενα που φέρουν τις δικές τους αναμνήσεις, ο Αργύρης μοιάζει να είναι ένας συλλέκτης διαφορετικός, από όσους έχουν βρεθεί ως τώρα στο Cash or Trash. Αν και πρόκειται για δυο όμορφα αντικείμενα εποχής, η απλότητα και τα υλικά, από τα οποία είναι φτιαγμένα τα δύο όμοια αντικείμενα, είναι τα στοιχεία, που ολοκληρώνουν την ιστορία τους αλλά και την εκτίμηση του Θάνου Λούδου. Η οικοδέσποινα της εκπομπής, Δέσποινα Μοιραράκη, νιώθοντας ιδιαίτερη τιμή για την παρουσίαση και την ιστορία των αντικειμένων, που φέρνει ο Αργύρης, τον αποχαιρετά προκειμένου να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Έχοντας τη δική τους σκηνή σε μια από τις ακριβότερες παραγωγές στα χρονικά του ελληνικού σινεμά με ιστορικό περιεχόμενο, το ζευγάρι αντικειμένων του Αργύρη κάνει για πρώτη φορά το ντεμπούτο του στο δωμάτιο των πέντε αγοραστών. Όταν οι συνθήκες είναι σωστές και ο κατάλληλος άνθρωπος βρίσκεται στην κατάλληλη εκπομπή, το σίγουρο είναι ότι πρόκειται να συμβεί κάτι μαγικό! Άραγε η γρήγορη διεκδίκηση από τον συντοπίτη Δημήτρη Δεμερτζή θα πείσει τον πωλητή από τη Μυτιλήνη να αποχωριστεί το ζεύγος των αντικειμένων του;Η Καλλιόπη έρχεται για να διαπιστώσει σε ποια κατηγορία Cash or Trash ανήκει το αντικείμενο, που έχει κληρονομήσει από τη μητέρα της. Σχεδόν σίγουρη για την αξία του αντικειμένου της, διαπιστώνει, καθώς περνάει στην εκτίμηση του Θάνου Λούδου, ότι πιθανόν η τιμή που έχει στο μυαλό της να βασίζεται περισσότερο σε συναισθηματικά κριτήρια. Με τη Δέσποινα Μοιραράκη να της τονώνει την αυτοπεποίθηση, η Καλλιόπη βγαίνει εκνευρισμένη μεν από το δωμάτιο του εκτιμητή αλλά με ισχυρότερη διάθεση, να κερδίσει την καλύτερη προσφορά από τους αγοραστές, αφού πιστεύει πάρα πολύ στο αντικείμενό της. Κάνοντας εικόνα το αντικείμενο της Καλλιόπης σε διαφορετικής αισθητικής χώρους, η Ιόλη Χιωτίνη και ο Γεώργιος Καράμπελλας ξεκινούν να δείχνουν το ενδιαφέρον τους για το πρώτο κρεμαστό αντικείμενο πωλητή. Είναι αρκετά δυνατή η αντιπρόταση του Δημήτρη Δεμερτζή για να καταφέρει να πείσει την πωλήτρια να αφήσει στα χέρια του το όμορφο και συναισθηματικά φορτισμένο αντικείμενό της. Η Καλλιόπη φεύγει από το Cash or Trash και επιστρέφει στη βάση της, σίγουρα «φορτωμένη» με μια νέα εμπειρία!Cash or Trash, τα αντικείμενα ξετυλίγουν τις ιστορίες τους και διεκδικούν την καλύτερη προσφορά για να αλλάξουν χέρια! Γιατί τελικά η ιστορία είναι αυτή που καθορίζει την τιμή και με κάποιες έξυπνες προσφορές, τα παλιά αντικείμενα μπορούν να μετατραπούν σε πολλά - πολλά μετρητά. Πολλοί θησαυροί, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, με γέλια και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!