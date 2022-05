Η Κιμ Κατράλ βραβεύτηκε για την προσφορά της στο Ταμείο των Ηθοποιών

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Αγγλοκαναδή ηθοποιόςήταν επίτιμη καλεσμένη στην εκδήλωση του «Variety 2022 Power of Women» στη Νέα Υόρκη. Βραβεύτηκε για την προσφορά της στο Ταμείο των Ηθοποιών, την μη κερδοσκοπική ένωση που προσφέρει οικονομική και υγειονομική βοήθεια σε ηθοποιούς και καλλιτέχνες μπροστά και πίσω από τις κάμερες.Στην τελετή συναντήθηκε και φωτογραφήθηκε μαζί με τρεις πρώην συναδέλφους της από την διάσημη τηλεοπτική σειρά «» που πρωταγωνιστούσε: τον δημιουργό της σειράς Ντάρεν Σταρ , τη σχεδιάστρια κοστουμιών Πατρίτσια Φιλντ και τη συγγραφέα Κάντις Μπούσνελ η οποία μαζί με τη στήλη της για το «New York Observer» και το βιβλίο της βασίστηκε η σειρά του HBΟ η οποία διήρκεσε έξι σεζόν και δημιούργησε δύο κινηματογραφικές ταινίες.«Σημαίνει τα πάντα για μένα. Περάσαμε πάνω από 25 χρόνια μαζί», είπε η Κατράλ για τους πρώην συνεργάτες της που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση για να την τιμήσουν και τόνισε πόσο της έλειψαν.Για τον εμβληματικό της ρόλο, τόνισε ότι «είναι πολύ υπερήφανη για τη Σαμάνθα». Αλλά μετά από έξι σεζόν και δύο ταινίες, πρόσθεσε: «Όλα μέσα μου έλεγαν: "Τελείωσα"». «Δεν εγκατέλειψα κανέναν. Μπορείς να φανταστείς να επιστρέφεις σε μία δουλειά που έκανες πριν από 25 χρόνια; ... Τα πάντα πρέπει να εξελίσσονται ή να πεθαίνουν» είπε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη που παραχώρησε πριν την τελετή στο Variety. Προσθέτοντας ότι το «And Just Like That είχε στοιχεία από το παρελθόν. Δεν θέλω να εμφανίζομαι πια γυμνή. Είμαι 65 ετών, σε πολύ καλή φόρμα αλλά δεν ενδιαφέρομαι».Φέτος, η διάσημη ηθοποιός πρωταγωνιστεί ως Σόφι στη αμερικανική κωμική σειρά «How I Met Your Father» αλλά και στο επερχόμενο revival του «Queer as Folk» που θα κάνει πρεμιέρα τον Ιούνιο, ενώ θα πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στην κωμική σειρά στο «About My Father».Πηγή: ΑΠΕ