Survivor: Η αποχώρηση του Νίκου Αντωνόπουλου και οι εκκλήσεις των μπλε που δεν εισακούστηκαν – Δείτε βίντεο

Οι εκκλήσεις τωνδεν εισακούστηκαν από το τηλεοπτικό κοινό το οποίο επέλεξε κρατήσει στοτονγια να… βασανίσει και άλλο τους μπλε και πολύ πιθανό και τουςμιας και ακολουθεί η ένωση των δυο ομάδων. Ο παίκτης που τελικά δεν κατάφερε να ζήσει από κοντά το πάρτι Ένωσης είναι ο, ενώ αντίθετα τόσο ο make up artist που έχει κάνει άνω κάτω τους μπλε, όσο και η Στέλλα Ανδρεάδου και ο Νίκος Γιάννης παρέμειναν στον Άγιο Δομίνικο.Ο τραυματισμός του Κωνσταντίνου Εμμανουήλ ήταν το θέμα συζήτησης της επόμενης ημέρας μετά την διπλή νίκη των μπλε που τους έβαλε και στο δωμάτιο επικοινωνίας και τους… τάισε με αυγά και μπέικον. Ο make up artist έδωσε δραματική διάσταση στο χτύπημα του, με τον Τάκη Καραγκούνια να πιστεύει ότι έπαιξε «θέατρο».Το δεύτερο θέμα που απασχόλησε ήταν η άσεμνη χειρονομία του Άρη Σοϊλέδη, για την οποία ο παίκτης της μπλε ομάδας ζήτησε συγγνώμη, με τον ποδοσφαιριστή να στέκεται περισσότερο στην αντίδραση του φίλου του Απόστολου Ρουβά.Λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ βρέθηκε ξανά στο... μάτι του κυκλώνα καθώς οι κόκκινοι υποστήριξαν ότι οι μπλε προκειμένου να κερδίσουν στον αγώνα επάθλου, ήθελαν να αποτρέψουν τον παίκτη από το να συμμετέχει στο παιχνίδι.Ο Γιώργος Κατσαούνης εκνευρίστηκε και ζήτησε τον λόγο από τους Μαχητές και όταν ο Άρης Σοϊλέδης του απάντησε οι τόνοι ανέβηκαν.Στο στίβο μάχης για το έπαθλο φαγητού οι κόκκινες ξεκίνησαν δυνατά με ένα 2-0, όμως οι μπλε δεν τις άφησαν να χαρούν για πολύ ισοφαρίζοντας. Οι Διάσημες πήραν ξανά κεφάλι με τις Μαχήτριες όχι μόνο να μένουν κοντά, ισοφαρίζοντας κάθε φορά, αλλά στο τέλος να πανηγυρίζουν τη νίκη με 8-7.Στους άνδρες έχοντας και τον Άρη Σοϊλέδη στην διάθεση του οι μπλε μπήκαν με ενθουσιασμό στο στίβο μάχης και προηγήθηκαν με 2-0. Οι κόκκινοι απάντησαν γρήγορα με τον Άρη να επιστρέφει με ήττα και τον Εμμανουήλ να φέρνει πόντο και να δίνει ξανά το προβάδισμα στους μπλε με 3-2.Όμως αυτό δεν κράτησε και πολύ με τους Διάσημους να… πατάνε γκάζι και να αφήνουν πίσω τους Μαχητές με 8-4 πηγαίνοντας τη μάχη σε μπαράζ.Τα πράγματα δεν ξεκίνησαν καλά για τους μπλε, καθώς η Μαίη είχε έναν σοκαριστικό τραυματισμό κατά τη διάρκεια του αγώνα της κόντρα στην Ασημίνα και αποχώρησε για το νοσοκομείο.Οι κόκκινοι παρότι πήραν δυο νίκες δεν κατάφεραν να το εκμεταλλευτούν με τους μπλε να βάζουν τα δυνατά τους, να τους ισοφαρίζουν και να στέλνουν το ματς σε flag race. Εκεί η Στέλλα νίκησε τη Σταυρούλα και έκανε το τραπέζι στην ομάδα της, λίγες ώρες πριν μάθει αν θα είναι αυτή που θα αποχωρήσει από το ριάλιτι επιβίωσης.Οι μπλε αποθέωσαν τη Στέλλα και αφιέρωσαν τη νίκη τους στην Μαίη, ενώ την ίδια ώρα οι κόκκινοι τσακωνόντουσαν για την ήττα.Οι μπλε έφαγαν του σκασμού με τον Κωνστατνινο Εμμανουήλ να ξεχνάει για λίγο ότι είναι «vegeterian» και σαν άγριο ζώο της ζούγκλας να τσακίζει το κρεατάκι του.Όταν οι Μαχητές επέστρεψαν στην καλύβα οι κοιλιές τους ήταν πρησμένες από το πολύ φαγητό με τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ να… κλαίει τους κοιλιακούς τους.Λίγο αργότερα στην καλύβα επέστρεψε και η Μαίη φορώντας ένα κολάρο, με την 24χρονη πρωταθλήτρια κωπηλασίας να αφήνει αιχμές για τον Γιώργο Κατσαούνη και τη συμπεριφορά του την ώρα που αγωνιζόταν.Η ηρεμία στους μπλε μετά και την 4η σερί νίκη τους δεν κράτησε πολύ. Αφορμή στάθηκε για ακόμα μια φορά ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ και τα ψέματα που είπε πριν τον αγώνα, όπως υποστήριξε ο Άρης Σοϊλέδης. Στην κουβέντα μπήκε και ο Σπύρος Μαρτίκας και το σόου συνεχίστηκε με τον make up astist να μιλάει πάλι για ζήλιες και τον ποδοσφαιριστή να… τρελαίνεται.Το σόου συνεχίστηκε και στο Συμβούλιο, όπου ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε στις δυο ομάδες ότι μετά την αποχώρηση, ακολουθεί το πάρτι της ένωσης και κόκκινοι και μπλε θα συμβιώνουν στην ίδια παραλία.Ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και ζήτησε να μην τον συγκρίνουν με τον… Ντάνο και να μην του συμπεριφέρονται με «σθένος», όπως αποκάλεσε το μένος.Οι μπλε για ακόμα μια φορά απηύθυναν έκκληση στο τηλεοπτικό κοινό να στείλει σπίτι του τον Κωνσταντινο Εμμανουήλ για να ηρεμίσουν, όμως ο κόσμος δεν τους έκανε το χατίρι, με τον 37χρονο make up artist να… κερδίζει την Ευρυδίκη πριν μία εβδομάδα και τώρα τον Νίκο Αντωνόπουλο. Η ανακοίνωση έφερε ανακούφιση τόσο στον Νίκο Γιάννη, όσο και στην Στέλλα Ανδρεάδου.