Η πρώτη δοκιμασία στην Μύκονο δυσκόλεψε τα μοντέλα του γερμανικού Next Top Model

Τα γυρίσματα του γερμανικού Next Top Model στη Μύκονο συνεχίζονται αδιάκοπα, με το νησί να έχει μετατραπεί πλέον σε μία «ατελείωτη» πασαρέλα.Τα μοντέλα καλούνται να ανταποκριθούν σε ορισμένες, ιδιαίτερα δύσκολες, δοκιμασίες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτήν που κατέγραψε ο φακός τουΤα υποψήφια top models έπρεπε να ισορροπήσουν πάνω σε ψηλά τακούνια, φορώντας μακριά φορέματα και νασκαρφαλώσουνστα σκαλάκια των Μύλων.Αν και οι περισσότερες από αυτές παραπάτησαν, με κίνδυνο να πέσουν, τελικά κατάφεραν να ολοκληρώσουν με απόλυτη επιτυχία το γύρισμα υπό το άγρυπνο βλέμμκα της παρουσιάστριας,, η οποία μάλιστα, κατάφερε για άλλη μία φορά να τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω της.Επέλεξε ένα ψηλόμεσο παντελόνι που αγκάλιαζε τις καμπύλες της και ένα see through τοπ για την εμφάνισή της και απέδειξε για άλλη μία φορά ότι στα 49 της χρόνια παραμένει εντυπωσιακή.