Η Ιωάννα Τούνη αποχώρησε οικειοθελώς από το «J2US»

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cfj3ncyccqzd-st)





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στο χθεσινό live του « Just The Two Of Us » αποχώρησαν οκαι η Κέλλυ Κελεκίδου. Εκτός, όμως, από αυτούς τους δύο, έφυγε και η, γεγονός που ξάφνιασε το κοινό.Συγκεκριμένα, οανακοίνωσε στον αέρα του διαγωνισμού ότι ηαποχωρεί οικειοθελώς από το σόου, με τον παρτενέρ τηςνα παραμένει.Η κάμερα της εκπομπής «» συνάντησε τους δύο διαγωνιζόμενους και τους ρώτησε για το συμβάν. Ητόνισε πως πρέπει να πάει στη Θεσσαλονίκη, καθώς υπάρχουν κάποια οικογενειακά ζητήματα: «Έχουν συμβεί κάποια πράγματα στη Θεσσαλονίκη, έχω κάποια οικογενειακά θέματα υγείας. Πρέπει να ανέβω στη Θεσσαλονίκη και να περνάω εκεί λίγο παραπάνω χρόνο αυτό το διάστημα για να στηρίξω έναν δικό μου άνθρωπο. Οπότε έπρεπε να φύγω σε αυτή τη φάση, αλλά όσο ήμουν εδώ το απόλαυσα στο έπακρο σίγουρα. Πέρασα τέλεια».Για τη δήλωση τηςπου την ήθελε έγκυο, η διάσημη καλλονή ξεκαθάρισε: «Όχι παιδιά, δεν είμαι έγκυος».Σχετικά με την αποχώρηση του συντρόφου της, Δημήτρη Αλεξάνδου , από το φαντασμαγορικό σόου , υποστήριξε: «Δεν περίμενα ότι θα αποχωρήσει ο Δημήτρης, ήταν αναπάντεχο για μένα».