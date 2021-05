Ντέμι Λοβάτο: Ανακοίνωσε ότι είναι non binary - Δεν αυτοπροσδιορίζεται πλέον ως γυναίκα

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις στο νέο docuseries της 28χρονης στο YouTube με τίτλο «Dancing With the Devil» - Η τραγουδίστρια περιγράφει πώς έχασε την παρθενιά της από βιασμό και πώς, χρόνια αργότερα, της επιτέθηκε σεξουαλικά ο έμπορος ναρκωτικών που την οδήγησε στο χείλος του θανάτου





H pop τραγουδίστριαέκανε εχθές το επίσημο coming out της ως, προκαλώντας αίσθηση στον κόσμο της σόουμπιζ. Στην ανακοίνωσή της επισήμανε μάλιστα ότι στο εξής θα χρησιμοποιεί τιςαναφορικά με το πρόσωπό της, καθώς όπως είπε «αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη ρευστότητα που αισθάνεται στην έκφραση του φύλου της».O όροςπεριγράφει ένα φάσμα ταυτοτήτων φύλου δεν είναι αποκλειστικά αρσενικές ή θηλυκές, δηλαδή ξεφεύγουν από το παραδοσιακό δυαδικό φύλο. Στις αγγλόφωνες χώρες τα non-binary άτομα επιλέγουν συνήθως να χρησιμοποιούν την αντωνυμία πληθυντικού they/them,, απορρίπτοντας την «ταμπέλα» του αρσενικού ή του θηλυκού φύλου.Στην ανάρτηση που έκανε σταη τραγουδίστρια αναφέρει ότι ένας βασικός λόγος που προχώρησε στη συγκεκριμένη ανακοίνωση είναι για να βοηθήσει και να ενθαρρύνει εκείνους που δεν έχουν έχει καταφέρει ακόμα να αποκαλύψουν τον πραγματικό τους εαυτό στα αγαπημένα τους πρόσωπα. «Κάθε μέρα που ξυπνάμε, μας δίνεται μία ακόμα ευκαιρία να γίνουμε αυτό που θέλουμε και ονειρευόμαστε. Πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου ωριμάζοντας μπροστά στα μάτια σας... είδατε την καλή πλευρά μου, την κακή και όλα τα ενδιάμεσα στάδια... Σήμερα με μεγάλη χαρά μοιράζομαι ένα ακόμη κομμάτι της ζωής μου μαζί σας: Ανακοινώνω περήφανα ότι αυτοπροσδιορίζομαι ως non-binary άτομο και αλλάζω επίσημα τις αντωνυμίες μου σε they/them».Σύμφωνα με τη Λοβάτο, αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά απόκαι προσπάθεια να επουλώσει τις πληγές της. «Ακόμα μαθαίνω και εξελίσσομαι, δεν ισχυρίζομαι ότι είμαι ειδική ούτε εκπρόσωπος μιας κατηγορίας ατόμων. Το γεγονός ότι μοιράζομαι αυτήν την πληροφορία μαζί σας με κάνει ακόμα πιο ευάλωτη. Το κάνω για εκείνους που δεν είχαν τη δυνατότητα να μοιαστούν ποιοι πραγματικά είναι με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Συνεχίστε να ζείτε την αλήθεια σας και να ξέρετε ότι σας στέλνω όλη μου την αγάπη», συμπληρώνει στο μήνυμά της η Λοβάτο.Η 28χρονη με την ταραχώδη προσωπική ζωή είχε μιλήσει στο παρελθόν για «ρευστότητα» και στη σεξουαλική της ζωή, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό της ωςΣύμφωνα με την, το 2020 είχε δηλώσει ότι «ακόμα δεν έχει καταλήξει» όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα και ότι τρία χρόνια νωρίτερα είχε ενημερώσει τους γονείς ότι «πιθανόν να κατέληγε με μια γυναίκα στο μέλλον». «Νομίζω ότι η αγάπη είναι αγάπη. Μπορείς να τη βρεις σε οποιοδήποτε φύλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έχει βιώσει μερικές πολύ τραυματικές εμπειρίες στη ζωή της. Η 28χρονη καλλιτέχνιδα παραλίγο να χάσει τη ζωή της τον Ιούλιο του 2018, όταν βρέθηκε στο νοσοκομείο μετά από μία -. Πρόσφατα αποκάλυψε μία ακόμα εφιαλτική πτυχή της εμπειρίας που την έφερε ένα βήμα από τον θάνατο, ισχυριζόμενη ότι εκείνο το ξημέρωμα πριν από τρία χρόνια της επιτέθηκε σεξουαλικά ο ίδιος ο άνδρας που είχε προμηθεύσει το επικίνδυνο κοκτέιλ ηρωίνης και άλλων ουσιών.Στη σειρά ντοκιμαντέρ της στο YouTube με τίτλοη τραγουδίστρια του «Heart Attack» περιέγραψε πώς βρέθηκε αντιμέτωπη με την τραυματική αλήθεια την επόμενη ημέρα, όταν ξύπνησε στο νοσοκομείο μετά το περιστατικό και οι γιατροί τη ρώτησαν αν είχε κάνει συναινετικό σεξ. «Θυμόμουν ότι κάποια στιγμή ήταν ξαπλωμένος πάνω μου, έτσι απάντησα"ναι"», λέει η Λοβάτο στo αποκαλυπτικό docuseries.Στο «Dancing with the Devil» η τραγουδίστρια αποκάλυψε επίσης ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που πέφτει θύμα, αφού η πρώτη της σεξουαλική εμπειρία ήταν αποτέλεσμα βιασμού. Στο ντοκιμαντέρ, η Λοβάτο περιγράφει το τραυματικό συμβάν που σημάδεψε τη ζωή της, και αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για τα μετέπειτα ψυχολογικά της προβλήματα και τη μάχη της με τις εξαρτήσεις, σε συνδυασμό με την ανατροφή της σε ένα περιβάλλον με έναν κακοποιητικό πατέρα.