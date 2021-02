Άρμι Χάμερ: «Δεν είχα καταλάβει πόσα δεν γνώριζα!» λέει η εν διαστάσει σύζυγος του σταρ

Στην πρώτη της εκτενή αναφορά σχετικά με το σκάνδαλο (είχε προηγηθεί ένα

για μια ταινία κανιβαλικής θεματολογίας) η Τσέιμπερς δήλωσε συμπαράσταση για τα θύματα και διευκρινίζει ότι είχε απόλυτη άγνοια για όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα.

γράφει στην ανάρτησή της η τηλεπαρουσιάστρια και επιχειρηματίας, που είχε ανακοινώσει πριν από μερικούς μήνες τον χωρισμό της από τον πρωταγωνιστή του «Call me by your name».











Σοκαρισμένη και συντετριμμένη δηλώνει η εν διαστάσει σύζυγος του Αμερικανού σταργια τις αποκαλύψεις που ήρθαν πρόσφατα στο φως σχετικά με την άγρια σεξουαλική ζωή του πρώην της και τις καταγγελίες από γυναίκες που ισχυρίζονται ότι τιςβρίσκεται στα νησιά Κέιμαν από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε το BDSM σκάνδαλο, όταν διέρρευσαν στο διαδίκτυο μηνύματα που φέρεται να έστειλε ο ηθοποιός σε ερωμένες του και τα οποία«Εδώ και εβδομάδες προσπαθώ να επεξεργαστώ όλα όσα έχουν συμβεί. Είμαι σοκαρισμένη, απογοητευμένη και συντετριμμένη. Πέρα από τον πόνο της δικής μου καρδιάς, ακούω και συνεχίζω να ακούω και να μαθαίνω για αυτά τα ευαίσθητα ζητήματα.»,Η Τσέιμπερς υπογράμμισε ότι υποστηρίζει «όλα τα θύματα επίθεσης ή κακοποίησης» και ότι προτρέπει όσα άτομα έχουν βιώσει αυτόν τον πόνο να αναζητήσουν βοήθεια για να επουλώσουν τις πληγές τους. Η εν διαστάσει σύζυγος του Άρμι Χάμερ κλείνει την ανάρτησή της λέγοντας ότικαθώς προτίθεται να εστιάσει όλη της την προσοχή στα παιδιά της, τη δουλειά της και την ανάκαμψή της μετά από αυτήν την δύσκολη περίοδο.Υπενθυμίζεται ότι ο 34χρονος ηθοποιόςστο απόηχο του σκανδάλου που φαίνεται να έχει φρενάρει σημαντικά την πολλά υποσχόμενη κινηματογραφική του καριέρα.