Άρμι Χάμερ: «Ήθελε να κάνει μπάρμπεκιου το πλευρό μου και να το φάει» λέει πρώην του ηθοποιού!

Αμείωτος συνεχίζεται ο σάλος γύρω από το πρόσωπο το, μετά τη διαρροή μηνυμάτων που φέρεται να έστειλε ο σταρ του Χόλιγουντ σε «μία από τις ερωμένες του» ενώ ήταν παντρεμένος, και τα οποία περιέγραφανΕν μέσω του σκανδάλου που έχει στοιχίσει ήδη επαγγελματικά στον πρωταγωνιστή του «Call me by your name», αφου αναγκάστηκε να, το Page Six μίλησε με μια πρώην του 34χρονου, η οποία δήλωσε ότι την εξέπληξε καθόλου το περιεχόμενο των μηνυμάτων, παρόλο που δεν μπορεί να γνωρίζει (όπως και κανένας μέχρι στιγμής) αν είναι αυθεντικά ή όχι.είναι η τελευταία γυναίκα που φέρεται να έκανε σχέση ο Χάμερ, μετά την ανακοίνωση του τέλους του γάμου του με την Ελίζαμπεθ Τσέιμπερς την περασμένη χρονιά. Σύμφωνα με το, ο Χάμερ και η 30χρονη καλλονή, που έχει εφεύρει το δικό της app, έβγαιναν μαζί για σχεδόν τρεις μήνες, από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο.Η ίδια περιγράφει σήμερα την σχέση τους ως αλλόκοτη, με πτυχές που την έκαναν να αισθάνεται ιδιαίτερα άβολα αλλά και με συναισθηματική κακοποίηση.Σύμφωνα με τη Βουσέκοβιτς, το σύντομο διάστημα της σχέσης τους ένιωθε συχνά σαν να έβγαινεαφού τα ερωτόλογα του σταρ περιλάμβαναν αρκετές περιγραφές φαντασιώσεων που αφορούσαν στην κατανάλωση της σάρκας της.λέει χαρακτηριστικά στην εφημερίδα, εξηγώντας ότι το σχόλιο αυτό, καθώς και άλλα του ίδιου στυλ της φαίνονταν πολύ παράξενα όταν τα άκουγε, ωστόσο για κάποιο λόγο δεν έδινε σημασία. «Μου έλεγε, θέλω να κόψω ένα κομμάτι με τα δόντια μου.. Αυτό ήταν το πιο περίεργο που συνέβη ανάμεσά μας».«Του αρέσει η ιδέα του δέρματος ανάμεσα στα δόντια του» προσθέτει η 30χρονη στη συνέντευξή της, σημειώνοντας ότι εκτός από αλλόκοτες και αηδιαστικές στιγμές, η σχέση τους περιείχε καιΗ Βουσέκοβις χαρακτηρίζει τον πρώην εραστή της ως, ειδικά νέων γυναικών. Περιγράφοντας τη «μεθοδολογία» του, επισημαίνει ότι αρχικά μπαίνει στη ζωή μιας γυναίκας δυναμικά, προβάλλοντας τις εντυπωσιακές πτυχές του χαρακτήρα του, και κάνοντάς την να πιστεύει ότι δεν έχει ξανανιώσει έτσι ποτέ για οποιαδήποτε άλλη.Η ίδια η Βουσέκοβιτς παραδέχεται ότι έπεσε θύμα της γοητείας του 34χρονου, και ότι του παραδόθηκε πλήρως σωματικά και συναισθηματικά, προτού συνειδητοποιήσει ότιμια τακτική ψυχολογικής χειραγώγησης που ουσιαστικά κάνει το θύμα να αμφιβάλλει για την δική του πραγματικότητα και να εξαρτάται τελείως από τον θύτη.«Αρχίζει να σε κατακτά με την γοητευτική συμπεριφορά του και σε προετοιμάζει σταδιακά για πράγματα που είναι σκοτεινάσημειώνει η 30χρονη. Μάλιστα, περιγράφει τον Χάμερ σαν «χαμαιλέοντα» που μεταμορφώνεται αρχικά σε αυτό ακριβώς που θέλεις να είναι, ώστε να πέσεις θύμα του και να «ρουφήξει» κατόπιν ό,τι καλό έχεις μέσα σου.«Αυτό έκανε και σ' εμένα. Συνεχώς έδινα και έδινα μέχρι που άρχισε ο πόνος».Μετά από λίγο καιρό, η συμπεριφορά του 34χρονουσυνεχίζει η πρώην του. Για τρεις εβδομάδες περνούσαν σχεδόν κάθε ώρα της ημέρας μαζί, και όταν χρειαζόταν να μείνουν μακριά την σφυροκοπούσε με μηνύματα,. «Δεν ήμουν ασφαλής», συνειδητοποίησε. «Αρχικά στο παρουσιάζει σαν να θέλει να σε διδάξει πράγματα. Εγώ είμαι γενικά ξύπνια με αυτά τα πράγματα, αλλά ήταν σαν να είχα χάσει τον εαυτό μου. Πάντως μέσα μου είχα ένα προαίσθημα από την αρχή ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ότι δεν είναι αυτός καλά».Πέραν από το, κάτι άλλο που της δημιουργούσε ανασφάλεια ήταν η συνεχής κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών από τον 34χρονο. «Έκανε πράγματα μαζί μου με τα οποία δεν ένιωθα άνετα. Ένας Θεός ξέρει πώς, κατάφερε να με πείσει ότι αυτά τα πράγματα ήταν ΟΚ και με έβαλε σε επικίνδυνες καταστάσεις στις οποίες δεν αισθανόμουν ΟΚ, όπου αυτός έπινε πολύ και αυτό με τρόμαζε. Δεν ένιωθα άνετα», επαναλαμβάνει η 30χρονη.προσθέτει η επιχειρηματίας από το Ντάλας, η οποία αρνήθηκε ωστόσο να μπει σε λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί δεν ήθελε να επισκιάσουν το μεγαλύτερο πρόβλημα που ήταν η συναισθηματική κακοποίηση.Ο Χάμερ, σύμφωνα με την ίδια, είναι απο τα πιο κατεστραμμένα άτομα που έχει γνωρίσει. «Σε κάνει να τον συμπονάς για να σε κρατήσει κοντά του» σημειώνει, εξηγώντας ότι επειδή ισχυριζόταν ότι ήταν άφραγκος, κάποια στιγμή στη σχέση τουςΤην έκανε να αισθάνεται συνεχώς ότι την είχε ανάγκη, και ενώ ένιωθε ότι πνιγόταν σε αυτή τη σχέση και ότι είχε χάσει τελείως τον εαυτό της, μικρές αναλαμπές ευτυχίας την κρατούσαν δέσμια.Τελικά, η θυελλώδης και άκρως προβληματική σχέση διαλύθηκε μετά από έναν άγριο καυγά ανάμεσά τους, όταν ο Χάμερ ξαφνικά σηκώθηκε και έφυγε., λέει η 30χρονη, που μετά τον χωρισμό τους άρχισε να βιώνει έντονες κρίσεις πανικού, κάθε φορά που έφερνε στο μυαλό της αναμνήσεις από τον πρώην εραστή της.Οι, και έτσι αποφάσισε να μπει σε ένα κέντρο για την αντιμετώπιση ψυχολογικού τραύματος και PTSD, για να ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα 30 ημερών. Μέσα από αυτή τη θεραπεία κατάφερε να συνέλθει και να βγει από αυτήν την εμπειρία πιο δυνατή.