Gaspar: Τέλος εποχής για τη «φωλιά» των επωνύμων

Ήταν το μέρος για να σε δουν και να τους δεις, έναστο οποίο συναθροίζονταν επιχειρηματίες, εφοπλιστές, celebrities, παρουσιαστές, μοντέλα και γόνοι γνωστών οικογενειών. Κάτι που δεν θα συμβεί ξανά αφού το-δημιούργημα των αδερφών Πιτσιλή-κατέβασε ρολά αναστέλλοντας οριστικά την λειτουργία του, μετά από εννιά χρόνια.Το υπέρογκο ενοίκιο που ανερχόταν σύμφωνα με πληροφορίες γύρω στιςσε συνδυασμό με τοοδήγησε τους ιδιοκτήτες του στην απόφαση να μην το ανοίξουν ξανά.Παρότι είχαν την δυνατότητα να ανοίγουν διάπλατα τις μεγάλες τζαμαρίες ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν αυτό που είχε γίνει ένα από τα πιο must στέκια στο Φάρο του Ψυχικού, τελικά επέλεξαν να μην το κάνουν.Κάτι που σημαίνει ότι γνωστοί επιχειρηματίες, ξανθιές παρουσιάστριες που απολάμβαναν ένα μεσημεριανό γεύμα με ψητό σωλομό ή μια σαλάτα, αλλά και γνωστοί τραγουδιστές που έρχονταν από τα Νότια θα πρέπει να το ξεχάσουν πλέον.Όταν άνοιξε το 2011, μεσούσης της κρίσης, κάποιοι απόρρησαν με το ρίσκο που πήραν τα, οι οποίοι επένδυσαν πάρα πολλά λεφτά στο συγκεκριμένοΓνώστες του επιχειρείν στην εστίαση, έλεγαν τότε ότι η συγκεκριμένη επένδυση άγγιξε το 1.500.000 ευρώ αφού επιστρατεύθηκαν τα καλύτερα ονόματα σε ότι αφορούσε την διακόσμηση του και κορυφαίοι οίκοι επίπλων.Προσλήφθηκαν τρεις πού καλοί σεφ και σχεδόν από την πρώτη μέρα λειτουργίας του έγινε must, ενώ τις πρώτες εβδομάδες το να βρεις τραπέζι για φαγητό μεσημέρι ή βράδυ ήταν αδύνατο.Μετά επήρθε η συνήθης ισορροπία που ακολουθεί την έκρηξη ενός opening και το Gaspar συνέχισε να συγκεντρώνει συνήθεις και μη υπόπτους από τον χώρο του επιχειρείν και των κοσμικών.Σχεδόν από την αρχή μέχρι το τέλος της διαδρομής του παρέμεινε ένα ωραίο all day restaurant, και το μέρος που μπορούσες να δειπνήσεις και να μιλάς χωρίς να ξελαρυγγιάζεσαι.Τα δύο τελευταία χρόνια όμως, δεν είχε σύμφωνα με τα όσα ακούγονταν την δυναμική του πρώτου καιρού, τότε που ήταν γεμάτο από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και ο κορωνοϊός με τα όσα ακολούθησαν, έδωσαν στο Gaspar την χαριστική βολή.