Συναγερμός στις ΗΠΑ: Δεκάδες κρούσματα κορωνοϊού σε πάνω από 60 κρουαζιερόπλοια

Τα κρούσματα είναι όλοι εμβολιασμένοι κατά της COVID-19 και είτε είναι ασυμπτωματικοί ή παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα - Το Odyssey of the Seas θα παραμείνει στη θάλασσα μέχρι την επιστροφή του στη Φλόριντα, την 26η Δεκεμβρίου





Πάνω από 60έχουν μετατραπεί σε αντικείμενα παρακολούθησης και έρευνας από τις αμερικανικές υγειονομικές αρχές εξαιτίας τηςτου νέου κορωνοϊού σε αυτά, διάβαζε κανείς χθες Κυριακή στον ιστότοπο των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), της κυριότερης ομοσπονδιακής υπηρεσίας δημόσιας υγείας των ΗΠΑ.Αυτά τα εξήντα πλοία ξεπέρασαν το «όριο» που θέτουν τα CDC για να αρχίσει να διενεργείται έρευνα.Σύμφωνα με την εφημερίδα The Washington Post, σε αρκετά από αυτά τα πλοία απαγορεύθηκε να ελλιμενιστούν σε διάφορα λιμάνια της Καραϊβικής.Στο ένα από αυτά, το Carnival Freedom, δεν επιτράπηκε να δέσει στο ολλανδικό νησί Μπονέρ.«Ταξιδεύουμε πάνω σε ένα τρυβλίο Πέτρι», είπε η Άσλι Πίτερσον, επιβάτισσα στο Carnival Freedom, ηλικίας 34 ετών, αναφερόμενη στο γυάλινο ή πλαστικό κυλινδρικό πιατάκι που χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια μικροοργανισμών. «Έχω την εντύπωση πως πέρασα την τελευταία εβδομάδα συμμετέχοντας σε γεγονός υπερμετάδοσης», πρόσθεσε.Με δελτίο Τύπου, η ναυτιλιακή Carnival Cruises επιβεβαίωσε πως «μικρός αριθμός επιβαινόντων στο πλοίο έχει απομονωθεί εξαιτίας θετικού τεστ» για τον. «Εάν καταστεί αναγκαίο να ακυρώσουμε κάποιον σταθμό, καταβάλλουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για να βρούμε κάποιον άλλον, εναλλακτικό προορισμό», πρόσθεσε.Το Carnival Freedom έφθασε στο Μαϊάμι χθες Κυριακή το πρωί, αποβίβασε όλους τους επιβάτες του και «θα αναχωρήσει για το επόμενο ταξίδι του όπως προβλέπεται», συμπλήρωσε η εταιρεία.Την Τετάρτη, άλλη ναυτιλιακή, η Royal Caribbean International, ενημέρωσε πως 55 άνθρωποι διαγνώστηκε πως προσβλήθηκαν από τον νέο κορωνοϊό πάνω σε ένα από τα πλοία της, που είχε αναχωρήσει τη 18η Δεκεμβρίου από τη Φλόριντα.Τα πρόσωπα που μολύνθηκαν ήταν επιβάτες και μέλη του πληρώματος, μολονότι το 95% των επιβαινόντων έχει εμβολιαστεί κατά της, τόνισε η ναυτιλιακή.Το σκάφος δεν έλαβε άδεια να κάνει σταθμούς στα νησιά Κουρασάο και Αρούμπα, στην Καραϊβική Θάλασσα, θεωρητικά τους τελευταίους της οκταήμερης περιήγησής του. Αναμενόταν να μείνει στη θάλασσα ως την επιστροφή του στο Φορτ Λόντερντεϊλ, στη Φλόριντα, που προβλεπόταν να γίνει χθες.«Ακόμα κι αν δεν μπορέσουμε να κατέβουμε, θα έχουμε όλους τους φίλους μας μαζί μας», είπε μια τουρίστρια, 45 ετών, προσπαθώντας να παραμείνει «».Επρόκειτο για τη δεύτερη εστία του ιού πάνω σε πλοίο της Royal Caribbean μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο της μιας εβδομάδας.Η Μπρέντα Χάμερ, άλλη τουρίστρια, 69 ετών, προτού επιβιβαστεί σε άλλο κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας, το Odyssey of the Seas, εκμυστηρεύτηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως είχε αρχίσει να την καταλαμβάνει «νευρικότητα»: «Δεν είμαι πλέον σίγουρη πως θέλω να πάω».Η πανδημία του νέου κορωνοϊού είχε συνέπεια την αναστολή των ταξιδιών αναψυχής αυτού του είδους για πάνω από έναν χρόνο.Ξανάρχισαν τον Ιούνιο, αφού ανακοινώθηκε σειρά μέτρων για να αποφεύγονται ξεσπάσματα, όπως ο υποχρεωτικός εμβολιασμός για εργαζόμενους και επιβάτες ηλικίας άνω των 12 ετών που ανεβαίνουν στα πλοία της Royal Caribbean, για παράδειγμα.Όμως η παραλλαγή Όμικρον, εξαιρετικά μολυσματική, αποτελεί νέα πρόκληση για τον κλάδο.Ο αριθμός των κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού στις ΗΠΑ συνεχίζει εξάλλου να αυξάνεται: έχει φθάσει κατά μέσον όρο σχεδόν τα 190.000 σε ημερήσια βάση τις τελευταίες επτά ημέρες, σύμφωνα με τα δεδομένα του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.Τον Φεβρουάριο του 2020, η καραντίνα που επιβλήθηκε σε ιαπωνικό λιμάνι στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιουυπήρξε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά επεισόδια της αρχής της πανδημίας.