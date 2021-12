ΗΠΑ: Θετικοί στον κορωνοϊό τουλάχιστον 55 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που απέπλευσε από τη Φλόριντα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πενήντα πέντε άνθρωποι διαγνώστηκε πως έχουν μολυνθεί από τονσετης Royal Caribbean International που απέπλευσε το Σάββατο από την πολιτεία Φλόριντα των, ανακοίνωσε η εταιρεία.Στα πρόσωπα που έχουν προσβληθεί από τον ιό συμπεριλαμβάνονται τόσο επιβάτες, όσο και μέλη του πληρώματος,, τόνισε η ναυτιλιακή.Το σκάφος, στη θεωρία τους τελευταίους της οκταήμερης περιήγησής του. Θα παραμείνει κατά συνέπεια στη θάλασσα μέχρι την επιστροφή του στο Φορτ Λόντερντεϊλ, στη Φλόριντα, την 26η Δεκεμβρίου.Το Odyssey of the Seas έχει 3.587 επιβάτες και 1.599 μέλη πληρώματος, σύμφωνα με την εφημερίδα USA Today.Σύμφωνα με τη ναυτιλιακή, οι 55 άνθρωποι που επιβεβαιώθηκε πως μολύνθηκαν είναι όλοι εμβολιασμένοι κατά της COVID-19 καιΠρόκειται για τη δεύτερη εστία του ιού που εντοπίζεται σε πλοίο της Royal Caribbean μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο της μιας εβδομάδας.Το Σάββατο, το πλοίο Symphony of the Seas επέστρεψε στο λιμάνι του Μαϊάμι με 48 ανθρώπους που προσβλήθηκαν από τον SARS-CoV-2.Η πανδημία του νέου κορωνοϊού είχε προκαλέσει την αναστολή των ταξιδιών αναψυχής αυτού του είδους για πάνω από έναν χρόνο.Ξανάρχισαν τον Ιούνιο, αφού ανακοινώθηκε σειρά μέτρων για να αποφεύγονται ξεσπάσματα, όπως ο υποχρεωτικός εμβολιασμός για εργαζόμενους και επιβάτες ηλικίας άνω των 12 ετών που ανεβαίνουν στα πλοία της Royal Caribbean, για παράδειγμα.Όμως η παραλλαγή Όμικρον, εξαιρετικά μολυσματική, αποτελεί νέα πρόκληση για τον κλάδο.