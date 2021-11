Κορωνοϊός: «Καλπάζει» η μετάλλαξη της Μποτσουάνα - Τι ανησυχεί τους επιστήμονες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι ερευνητές που παρακολουθούν τις μεταλλάξεις του κορωνοϊού πέρασαν την τελευταία εβδομάδα εξετάζοντας τις λεπτομέρειες μιας νέας παραλλαγής που εντοπίστηκε αυτόν τον μήνα στην Μποτσουάνα Η παραλλαγή αυτή είναι η πιο πρόσφατη σε μια συνεχώς αυξανόμενη σειρά εκατοντάδων αναγνωρισμένων παραλλαγών του ιού Sars-Cov-2 από την έναρξη της πανδημίας.Ο ιός αλλάζει συνεχώς. Κάθε αντιγραφή φέρνει νέα σφάλματα στη σειρά των 30.000 νουκλεοτιδίων που αποτελούν το γονιδίωμά του. Συνήθως, αυτές οι μεταλλάξεις εξαφανίζονται, αλλά σε κάθε αντιγραφή υπάρχει η μικρή πιθανότητα ο ιός να γίνει αποτελεσματικότερος.Οι επιστήμονες ανησυχούν για μια ξαφνική μετάλλαξη του ιού, που θα καθιστούσε παρωχημένο τον εμβολιασμό και εν γένει την παγκόσμια αντίδραση στηνΤο, το οποίο εξαπλώνεται στηκαθώς και στην, έχει προκαλέσει ανησυχία για αυτόν τον λόγο, καθώς πολλές από τις 32 μεταλλάξεις του σχετίζονται με την ικανότητα αποφυγής της αντίδρασης του ανοσοποιητικού συστήματος και με την ταχύτερη εξάπλωσή του.Tο παρακάτω γράφημα των Financial Times δείχνει χαρακτηριστικά τους ταχύτατους ρυθμούς εξάπλωσης του B.1.1.529 στη Νότια Αφρική, σε σχέση με τιςΟ Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει συγκαλέσει σήμερα έκτακτη συνεδρίαση, κατά την οποία αναμένεται αναμένεται να ταξινομήσει την λεγόμενη μετάλλαξη της Μποτσουάνα ως «», σύμφωνα με πηγή που επικαλούνται οι FT., διευθυντής του Κέντρου Επιδημιολογικής Αντιμετώπισης και Καινοτομίας στη Νότια Αφρική, δήλωσε ότι «ανησυχεί» για την παραλλαγή και ότι ήταν η αιτία περίπου του 90% των περίπου 1.100 κρουσμάτων ιού που καταγράφηκαν την Τετάρτη στην επαρχία Γκάουτενγκ.«Το βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι ποια ακριβώς είναι η επίδραση [της παραλλαγής] στα», πρόσθεσε.Ο Σλαβομίρ Κούμπικ, ειδικός στην έρευνα γονιδιωματικής στη βιοτεχνολογία Sophia Genetics, με έδρα τη Γενεύη, τόνισε ότι η «καταλληλότητα» μιας παραλλαγής μπορεί να κριθεί μόνο από το πώς «διαδίδεται στον πραγματικό κόσμο».«Πρόκειται για τα γονίδια, το περιβάλλον και σε έναν βαθμό την τύχη… Εάν έχετε μια «πλεονεκτική» μετάλλαξη αλλά δεν τη μεταδώσετε ποτέ, δεν θα εξαπλωθεί ποτέ», είπε.Η χθεσινή ανακοίνωση του Νοτιοαφρικανικού Ινστιτούτου Λοιμωδών Νοσημάτων (NICD) ότι τα πρώτα 22 κρούσματα της νέας παραλλαγής B.1.1.529 εντοπίστηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή κινητοποίησε τους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι προειδοποιούν ότι τα κρούσματα θα είναι σαφώς πολύ περισσότερα καθώς γίνονται αναλύσεις του γονιδιώματος της συγκεκριμένης παραλλαγής.«Αν και η κατάσταση των δεδομένων είναι ακόμα περιορισμένη, οι ειδικοί μας εργάζονται υπερωρίες με όλα τα συστήματα παρακολούθησης προκειμένου να κατανοήσουν τη νέα παραλλαγή και τις πιθανές επιπτώσεις που συνδέονται με αυτήν», τόνισε ο υπουργός Υγείας της Νότιας ΑφρικήςΟ ίδιος περιέγραψε την παραλλαγή ως «σοβαρά ανησυχητική» προσθέτοντας ότι επιβεβαιώνει το «γεγονός ότι αυτός ο αόρατος εχθρός είναι πολύ απρόβλεπτος».Αυτό όμως που ανησυχεί κυρίως τους επιστήμονες είναι το γεγονός ότι, ο αριθμός των ημερήσιων κρουσμάτων του κορωνοϊού στη Νότιο Αφρική τα τελευταία 24ωρα έχει εκτιναχθεί. Συγκεκριμένα, ανέρχεται πλέον σε 1.200 κρούσματα την ημέρα, ενώ στις αρχές του μήνα καταγράφονταν μόλις 100 κρούσματα της νόσου Covid.Την ίδια ώρα, ο Γερμανός ειδικός στον τομέα της υγείας,, δεν έκρυψε τους φόβους του για τον εντοπισμό της νέας μετάλλαξης την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη ένα νέο πανδημικό κύμα του κορωνοϊού. «Πρέπει να κερδίσουμε χρόνο. Τίποτα δεν είναι χειρότερο από μια νέα παραλλαγή σε ένα τρέχον κύμα», έγραψε ο Γερμανός Σοσιαλδημοκράτης σήμερα στο Twitter.«H νέα παραλλαγή μας εξέπληξε, εξελίσσεται με ταχύτατο ρυθμό, αναπτύσσοντας περισσότερες μεταλλάξεις από ό,τι περιμέναμε, ειδικά μετά από ένα πολύ σοβαρό τρίτο πανδημικό κύμα της παραλλαγής «Δέλτα», υποστηρίζει ο Τούλιο ντε Ολιβιέρα, διευθυντής του ερευνητικού κέντρου «KwaZulu-Natal Research and Innovation Sequencing Platform».Ο ίδιος τόνισε ότι οι επιστήμονες «έχουν πλήρη μεσάνυχτα» σχετικά με τον βαθμό αποτελεσματικότητας των εμβολίων που διαθέτει στη φαρέτρα της η διεθνής κοινότητα για την αντιμετώπισή της.«Η παραλλαγή της Μποτσουάνα έχει ομοιότητες με τις μεταλλάξεις Λάμδα και Βήτα», τόνισε από την πλευρά του ο Αμερικανός επιστήμονας,, ειδικός στις μολυσματικές ασθένειες.«Όλα αυτά μας προκαλούν ανησυχία ότι αυτή η παραλλαγή μπορεί όχι απλώς να έχει ενισχύσει τη μεταδοτικότητα, επομένως να εξαπλώνεται πιο αποτελεσματικά, αλλά μπορεί επίσης να είναι σε θέση να παρακάμψει τις άμυνες του ανοσοποιητικού συστήματος», είπε ο Λέσελς, όπως αναφέρουν οι New York Times.