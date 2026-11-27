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Συγκέντρωση έξω από τη Louis Vuitton στη Βουκουρεστίου για τη «Fur Free Friday», δείτε βίντεο
Συγκέντρωση έξω από τη Louis Vuitton στη Βουκουρεστίου για τη «Fur Free Friday», δείτε βίντεο
Στο κείμενο που διένειμαν, οι διαδηλωτές στρέφονται κατά του ομίλου ειδών πολυτελείας LVMH, καταγγέλλοντας ότι οι οίκοι που ανήκουν σε αυτόν εξακολουθούν να χρησιμοποιούν γούνες και δέρματα ζώων για την παραγωγή των προϊόντων τους
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής έξω από το κατάστημα της Louis Vuitton στη Βουκουρεστίου, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα δράσης «Fur Free Friday» (Παρασκευή Χωρίς Γούνα), η οποία συμπίπτει με την Black Friday.
Τα μέλη της «Ανοιχτής Αντισπισιστικής Συνέλευσης» ανάρτησαν πανό που έγραφε «Η Louis Vuitton σφάζει ζώα για τα κέρδη», φώναξαν συνθήματα όπως «στη βιομηχανία καμία ανοχή, ελεύθερα τα ζώα, ελεύθερη η γη» και μοίρασαν ενημερωτικά φυλλάδια στους περαστικούς καταναλωτές.
Στο κείμενο που διένειμαν, οι διαδηλωτές στρέφονται κατά του ομίλου ειδών πολυτελείας LVMH, καταγγέλλοντας ότι οι οίκοι που ανήκουν σε αυτόν εξακολουθούν να χρησιμοποιούν γούνες και δέρματα ζώων για την παραγωγή των προϊόντων τους, αρνούμενοι να υιοθετήσουν πολιτικές κατάργησής τους, την ώρα που άλλες διεθνείς εβδομάδες μόδας προχωρούν σε σχετικούς περιορισμούς.
Παράλληλα, επισημαίνουν ότι σε παγκόσμιο επίπεδο περισσότερα από 100 εκατομμύρια ζώα θανατώνονται ετησίως για τη γούνα τους σε συνθήκες εγκλεισμού, ενώ ασκούν έντονη κριτική και στην εγχώρια πολιτική για τις κρατικές επιδοτήσεις προς τον κλάδο της γουνοποιίας -με αφορμή και το πρόσφατο πρόγραμμα στήριξης ύψους 17 εκατ. ευρώ- τη στιγμή που η εκτροφή γουνοφόρων ζώων απαγορεύεται σταδιακά σε όλο και περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα μέλη της «Ανοιχτής Αντισπισιστικής Συνέλευσης» ανάρτησαν πανό που έγραφε «Η Louis Vuitton σφάζει ζώα για τα κέρδη», φώναξαν συνθήματα όπως «στη βιομηχανία καμία ανοχή, ελεύθερα τα ζώα, ελεύθερη η γη» και μοίρασαν ενημερωτικά φυλλάδια στους περαστικούς καταναλωτές.
Στο κείμενο που διένειμαν, οι διαδηλωτές στρέφονται κατά του ομίλου ειδών πολυτελείας LVMH, καταγγέλλοντας ότι οι οίκοι που ανήκουν σε αυτόν εξακολουθούν να χρησιμοποιούν γούνες και δέρματα ζώων για την παραγωγή των προϊόντων τους, αρνούμενοι να υιοθετήσουν πολιτικές κατάργησής τους, την ώρα που άλλες διεθνείς εβδομάδες μόδας προχωρούν σε σχετικούς περιορισμούς.
Παράλληλα, επισημαίνουν ότι σε παγκόσμιο επίπεδο περισσότερα από 100 εκατομμύρια ζώα θανατώνονται ετησίως για τη γούνα τους σε συνθήκες εγκλεισμού, ενώ ασκούν έντονη κριτική και στην εγχώρια πολιτική για τις κρατικές επιδοτήσεις προς τον κλάδο της γουνοποιίας -με αφορμή και το πρόσφατο πρόγραμμα στήριξης ύψους 17 εκατ. ευρώ- τη στιγμή που η εκτροφή γουνοφόρων ζώων απαγορεύεται σταδιακά σε όλο και περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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