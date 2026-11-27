Εξιχνιάστηκε ο ξυλοδαρμός του Διευθύνοντος Συμβούλου της Cepal
Εξιχνιάστηκε ο ξυλοδαρμός του Διευθύνοντος Συμβούλου της Cepal
Στα χέρια των Αρχών οι τρεις δράστες - Άγνωστο παραμένει ποιος έδωσε την εντολή και, κυρίως, γιατί ζήτησε τον ξυλοδαρμό του CEO
Εξιχνιάστηκε η υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμούτου Διευθύνοντος Συμβούλου της Cepal, που είχε γίνει στις 3 Μαρτίου.
Ανάμεσα στους δράστες βρίσκεται ένας 39χρονος, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος στις φυλακές, καθώς είχε συλληφθεί πριν από λίγες ημέρες όταν εντοπίστηκε να οδηγεί μια Porsche, με τους αστυνομικούς του Τμήματος Εκβιαστών να βρίσκουν στο σπίτι του καλάσνικοφ, πιστόλια, πλαστά έγγραφα, εκατοντάδες λίρες και περισσότερα από 150.000 ευρώ σε μετρητά.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 39χρονος, μαζί με δύο ακόμη άτομα, εγκλώβισαν τον CEO της Cepal σε δρόμο της Κηφισιάς. Τότε, το αυτοκίνητό του εμβολίστηκε από άλλο όχημα, οι επιβαίνοντες του οποίου κατέβηκαν και του επιτέθηκαν, χτυπώντας τον στο πρόσωπο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Cepal μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.
Ο 39χρονος έχει βαρύτατο ποινικό παρελθόν για ξυλοδαρμούς, ληστείες και ναρκωτικά, ενώ όσο ήταν ανήλικος είχε κατηγορηθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας.
Και οι άλλοι δύο συλληφθέντες είναι γνωστοί στις αρχές για παρόμοιες υποθέσεις. Μπορεί οι φυσικοί αυτουργοί της άγριας επίθεσης να συνελήφθησαν, ωστόσο ακόμη και τώρα παραμένει άγνωστο ποιος έδωσε την εντολή και, κυρίως, γιατί ζήτησε τον ξυλοδαρμό του CEO της Cepal.
Ανάμεσα στους δράστες βρίσκεται ένας 39χρονος, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος στις φυλακές, καθώς είχε συλληφθεί πριν από λίγες ημέρες όταν εντοπίστηκε να οδηγεί μια Porsche, με τους αστυνομικούς του Τμήματος Εκβιαστών να βρίσκουν στο σπίτι του καλάσνικοφ, πιστόλια, πλαστά έγγραφα, εκατοντάδες λίρες και περισσότερα από 150.000 ευρώ σε μετρητά.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 39χρονος, μαζί με δύο ακόμη άτομα, εγκλώβισαν τον CEO της Cepal σε δρόμο της Κηφισιάς. Τότε, το αυτοκίνητό του εμβολίστηκε από άλλο όχημα, οι επιβαίνοντες του οποίου κατέβηκαν και του επιτέθηκαν, χτυπώντας τον στο πρόσωπο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Cepal μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.
Ο 39χρονος έχει βαρύτατο ποινικό παρελθόν για ξυλοδαρμούς, ληστείες και ναρκωτικά, ενώ όσο ήταν ανήλικος είχε κατηγορηθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας.
Και οι άλλοι δύο συλληφθέντες είναι γνωστοί στις αρχές για παρόμοιες υποθέσεις. Μπορεί οι φυσικοί αυτουργοί της άγριας επίθεσης να συνελήφθησαν, ωστόσο ακόμη και τώρα παραμένει άγνωστο ποιος έδωσε την εντολή και, κυρίως, γιατί ζήτησε τον ξυλοδαρμό του CEO της Cepal.
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