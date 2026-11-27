«Με εξέδιδε από τα 11» είπε στους αστυνομικούς η 15χρονη στο Αγρίνιο που δείχνει τη μητέρα ως κύρια υπεύθυνη της κακοποίησης
«Με εξέδιδε από τα 11» είπε στους αστυνομικούς η 15χρονη στο Αγρίνιο που δείχνει τη μητέρα ως κύρια υπεύθυνη της κακοποίησης
Η ανήλικη αναγνώρισε τους κατηγορούμενους, ως τους άνδρες που προέβαιναν σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της - Βαρύτατες διώξεις στους κατηγορούμενους
Το κεντρικό πρόσωπο στην σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση της 15χρονης στο Αγρίνιο φέρεται να είναι η μητέρα της, στην οποία η ανήλικη σύμφωνα με την κατάθεση της στους αστυνομικούς αποδίδει πρωταγωνιστικό ρόλο ενώ για τον πατέρα της αναφέρει ότι γνώριζε όσα συνέβαιναν. Την ίδια ώρα βαρύτατες κατηγορίες περιλαμβάνει η ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αγρινίου για την υπόθεση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η σεξουαλική εκμετάλλευση της 15χρονης φέρεται να ξεκίνησε όταν το κορίτσι ήταν μόλις 11 ετών και να συνεχίστηκε μέχρι πρόσφατα. Η 15χρονη κατήγγειλε στις Αρχές ότι δεχόταν παράλληλα συστηματική σωματική βία από τους γονείς της, με τη μητέρα της να εμφανίζεται ως το πρόσωπο που είχε την κύρια ευθύνη.
Η ανήλικη φέρεται να αναγνώρισε τους κατηγορουμένους ως τους άνδρες που προέβαιναν σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, ενώ έκανε αναφορά και σε ακόμη ένα πρόσωπο, το οποίο, όπως υποστήριξε, την είχε θωπεύσει όταν ήταν μικρότερη.
Σύμφωνα με το agrinionews.gr, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αγρινίου άσκησε βαρύτατες ποινικές διώξεις για την υπόθεση, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μαστροπεία, βιασμό ανηλίκου κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις έναντι αμοιβής, άμεση συνέργεια σε βιασμό και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.
Οι δύο γονείς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για μαστροπεία και ενδοοικογενειακή βία, ενώ στη μητέρα αποδίδεται επιπλέον άμεση συνέργεια σε βιασμό κατά συρροή. Ένας ακόμη κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορία για μαστροπεία, ενώ οι υπόλοιποι φέρονται να εμπλέκονται σε γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη έναντι αμοιβής.
Στην εισαγγελική παραγγελία γίνεται, επίσης, αναφορά σε άγνωστους δράστες, στοιχείο που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης.
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, όταν η ανήλικη αποφάσισε να μιλήσει σε συγχωριανό της για όσα φέρεται να βίωνε. Ο άνδρας την παρότρυνε να απευθυνθεί στην Αστυνομία και τη συνόδευσε στις αρμόδιες υπηρεσίες, όπου προχώρησε στις καταγγελίες.
Την επόμενη ημέρα, αστυνομικοί πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικό έλεγχο στο σπίτι της οικογένειας, στο πλαίσιο του οποίου οι γονείς συνελήφθησαν αρχικά για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, σύμφωνα με το agriniopress.gr.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις κατοικίες των εμπλεκομένων. Στο σπίτι όπου διέμενε η ανήλικη εντοπίστηκαν συσκευασία με αποξηραμένη ακατέργαστη κάνναβη και μεταλλικός τρίφτης. Σε κατοικία άλλου κατηγορουμένου βρέθηκαν επίσης ποσότητες κάνναβης, μεικτού βάρους 46,7 και 17,3 γραμμαρίων.
Από την ιατροδικαστική εξέταση στην οποία υποβλήθηκε η 15χρονη δεν προέκυψαν ευρήματα βιασμού, χωρίς το συγκεκριμένο αποτέλεσμα να αναιρεί τις καταγγελίες της για σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η σεξουαλική εκμετάλλευση της 15χρονης φέρεται να ξεκίνησε όταν το κορίτσι ήταν μόλις 11 ετών και να συνεχίστηκε μέχρι πρόσφατα. Η 15χρονη κατήγγειλε στις Αρχές ότι δεχόταν παράλληλα συστηματική σωματική βία από τους γονείς της, με τη μητέρα της να εμφανίζεται ως το πρόσωπο που είχε την κύρια ευθύνη.
Η ανήλικη φέρεται να αναγνώρισε τους κατηγορουμένους ως τους άνδρες που προέβαιναν σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, ενώ έκανε αναφορά και σε ακόμη ένα πρόσωπο, το οποίο, όπως υποστήριξε, την είχε θωπεύσει όταν ήταν μικρότερη.
Σύμφωνα με το agrinionews.gr, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αγρινίου άσκησε βαρύτατες ποινικές διώξεις για την υπόθεση, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μαστροπεία, βιασμό ανηλίκου κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις έναντι αμοιβής, άμεση συνέργεια σε βιασμό και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.
Οι δύο γονείς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για μαστροπεία και ενδοοικογενειακή βία, ενώ στη μητέρα αποδίδεται επιπλέον άμεση συνέργεια σε βιασμό κατά συρροή. Ένας ακόμη κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορία για μαστροπεία, ενώ οι υπόλοιποι φέρονται να εμπλέκονται σε γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη έναντι αμοιβής.
Στην εισαγγελική παραγγελία γίνεται, επίσης, αναφορά σε άγνωστους δράστες, στοιχείο που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης.
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, όταν η ανήλικη αποφάσισε να μιλήσει σε συγχωριανό της για όσα φέρεται να βίωνε. Ο άνδρας την παρότρυνε να απευθυνθεί στην Αστυνομία και τη συνόδευσε στις αρμόδιες υπηρεσίες, όπου προχώρησε στις καταγγελίες.
Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση
Την επόμενη ημέρα, αστυνομικοί πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικό έλεγχο στο σπίτι της οικογένειας, στο πλαίσιο του οποίου οι γονείς συνελήφθησαν αρχικά για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, σύμφωνα με το agriniopress.gr.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις κατοικίες των εμπλεκομένων. Στο σπίτι όπου διέμενε η ανήλικη εντοπίστηκαν συσκευασία με αποξηραμένη ακατέργαστη κάνναβη και μεταλλικός τρίφτης. Σε κατοικία άλλου κατηγορουμένου βρέθηκαν επίσης ποσότητες κάνναβης, μεικτού βάρους 46,7 και 17,3 γραμμαρίων.
Από την ιατροδικαστική εξέταση στην οποία υποβλήθηκε η 15χρονη δεν προέκυψαν ευρήματα βιασμού, χωρίς το συγκεκριμένο αποτέλεσμα να αναιρεί τις καταγγελίες της για σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.
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