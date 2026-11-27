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Συνελήφθη 41χρονος στην Αγία Βαρβάρα για διακίνηση ναρκωτικών, κατασχέθηκαν κοκαΐνη και πιστόλι
Συνελήφθη 41χρονος στην Αγία Βαρβάρα για διακίνηση ναρκωτικών, κατασχέθηκαν κοκαΐνη και πιστόλι
Σε βάρος του 41χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων
Στη σύλληψη ενός 41χρονου, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, προχώρησαν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ το πρωί της 25ης Νοεμβρίου, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 41χρονο να κινείται με όχημα στην περιοχή και τον κάλεσαν σε έλεγχο. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 65 γραμμάρια κοκαΐνης.
Ακολούθησε έρευνα στην οικία του από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, ένα πιστόλι, δύο γεμιστήρες, 33 φυσίγγια και ένας αυτοσχέδιος ναργιλές.
Σε βάρος του 41χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 41χρονο να κινείται με όχημα στην περιοχή και τον κάλεσαν σε έλεγχο. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 65 γραμμάρια κοκαΐνης.
Ακολούθησε έρευνα στην οικία του από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, ένα πιστόλι, δύο γεμιστήρες, 33 φυσίγγια και ένας αυτοσχέδιος ναργιλές.
Σε βάρος του 41χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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