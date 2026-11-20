Η Χριστίνα Βακάκη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου 2026, στη λεωφόρο Βάρης–Κορωπίου, την ώρα που είχε βγει για τζόκινγκ. Η κόρη του επιχειρηματία και ιδιοκτήτη των Jumbo μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας και, αφού σταθεροποιήθηκε η κατάστασή της, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Υγεία», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η τραυματίας έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα, ενώ οι πληροφορίες για την πορεία της νοσηλείας της αναφέρουν ότι θα χρειαστεί χειρουργικές επεμβάσεις. Η αντιμετώπιση των τραυμάτων και η αποκατάστασή της αποτελούν πλέον την προτεραιότητα.