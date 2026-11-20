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Βαρύ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για την αριστερή λωρίδα σε Αττική και Εθνική Οδό
Προσοχή. Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει διαφορετικές κυρώσεις για Ι.Χ., μοτοσικλέτες, φορτηγά και λεωφορεία, ενώ ξεχωρίζει την προσπέραση από την κίνηση σε συνθήκες μποτιλιαρίσματος.
Η αριστερή λωρίδα ενός αυτοκινητοδρόμου δεν προορίζεται για μόνιμη κίνηση επειδή ο οδηγός θεωρεί ότι ταξιδεύει αρκετά γρήγορα. Η χρήση της συνδέεται με την προσπέραση και τις συνθήκες κυκλοφορίας, ενώ η επιστροφή προς τα δεξιά αποτελεί υποχρέωση όταν ολοκληρωθεί ο ελιγμός και μπορεί να γίνει με ασφάλεια.
Ακόμη και η κίνηση με το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας δεν δίνει δικαίωμα διαρκούς κατάληψης της αριστερής λωρίδας. Το όριο ταχύτητας και η σωστή θέση του οχήματος στον δρόμο είναι δύο υποχρεώσεις που ισχύουν ταυτόχρονα.
Το ίδιο ζήτημα αφορά και τη μεσαία λωρίδα. Όταν η δεξιά είναι διαθέσιμη και δεν υπάρχει λόγος προσπέρασης ή άλλη συνθήκη που να δικαιολογεί διαφορετική θέση, η παραμονή στο κέντρο περιορίζει χωρίς λόγο τον χώρο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι υπόλοιποι οδηγοί.
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