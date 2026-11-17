«53 χρόνια αργότερα, η ιστορία της εξακολουθεί να συνδέει τη Νορβηγία με την Ελλάδα, το όνομά της μας υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε ιστορικό γεγονός κρύβονται ανθρώπινες ζωές», έγραψαν για την Τόριλ, ένα από τα 24 επιβεβαιωμένα θύματα του Πολυτεχνείου





«Πενήντα τρία χρόνια αργότερα, η ιστορία της εξακολουθεί να συνδέει τη Νορβηγία με την Ελλάδα. Το όνομά της μας υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε ιστορικό γεγονός κρύβονται ανθρώπινες ζωές, αγαπημένοι και όνειρα που έμειναν ημιτελή», έγραψαν στην ανάρτηση.



Αναλυτικά η ανάρτηση:



«Στην 53η επέτειο της







Η Τόριλ είχε έρθει στην Ελλάδα ως φοιτήτρια, γοητευμένη από την ιστορία, τον πολιτισμό και τους ανθρώπους της χώρας. Δεν επέστρεψε ποτέ στην πατρίδα της. Ο θάνατός της άφησε στην οικογένειά της μια πληγή που ο χρόνος δεν μπόρεσε να σβήσει.



Αναπολώντας την αδελφή της σε μια συνέντευξη που δημοσιεύθηκε το 2014, η αδελφή της Τόριλ, Λιβ Κάρι Ένγκελαντ, θυμήθηκε:

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Αυτά τα λόγια φαίνεται να αποτυπώνουν όχι μόνο τη νεαρή γυναίκα που ήταν η Τόριλ, αλλά και το πνεύμα της εξέγερσης του Νοεμβρίου: το θάρρος να υπερασπίζεσαι το σωστό και την πεποίθηση ότι αξίζει να υπερασπίζεσαι την ελευθερία και τη δημοκρατία.



Πενήντα τρία χρόνια αργότερα, η ιστορία της εξακολουθεί να συνδέει τη Νορβηγία με την Ελλάδα. Το όνομά της μας υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε ιστορικό γεγονός κρύβονται ανθρώπινες ζωές, αγαπημένοι και όνειρα που έμειναν ημιτελή. Σήμερα, θυμόμαστε την Τόριλ και τιμούμε τη μνήμη της, καθώς και όλων όσων έχασαν τη ζωή τους στον αγώνα για την ελευθερία και τη δημοκρατία.



Ευχαριστούμε τον Ντάμιαν Μακ Κον Ουλάδ για το άρθρο του, «Ο πόνος του Πολυτεχνείου εξακολουθεί να είναι έντονος στη Νορβηγία» (2014), το οποίο έφερε την ιστορία της Τόριλ και τις αναμνήσεις της οικογένειάς της σε ένα ευρύτερο κοινό».



Η πρεσβεία της Νορβηγίας στην Αθήνα έκανε δημοσίευση στην μνήμη της Τόριλ Μαργκρέτε Ενγκελαντ, Νορβηγίδας φοιτήτριας , που ήταν ένα από τα 24 επιβεβαιωμένα θύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου «Πενήντα τρία χρόνια αργότερα, η ιστορία της εξακολουθεί να συνδέει τη Νορβηγία με την Ελλάδα. Το όνομά της μας υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε ιστορικό γεγονός κρύβονται ανθρώπινες ζωές, αγαπημένοι και όνειρα που έμειναν ημιτελή», έγραψαν στην ανάρτηση.«Στην 53η επέτειο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου της Αθήνας, τιμούμε τη μνήμη της Τόριλ Μαργκρέτα Ένγκελαντ.Στις 17 Νοεμβρίου 1973, καθώς ο λαός της Ελλάδας εξεγέρθηκε ενάντια στη δικτατορία και διεκδικούσε την ελευθερία, μια νεαρή Νορβηγίδα έχασε τη ζωή της στην Αθήνα. Το όνομά της ήταν Toril Margrethe Engeland. Ήταν μόλις 22 ετών.Η Τόριλ είχε έρθει στην Ελλάδα ως φοιτήτρια, γοητευμένη από την ιστορία, τον πολιτισμό και τους ανθρώπους της χώρας. Δεν επέστρεψε ποτέ στην πατρίδα της. Ο θάνατός της άφησε στην οικογένειά της μια πληγή που ο χρόνος δεν μπόρεσε να σβήσει.Αναπολώντας την αδελφή της σε μια συνέντευξη που δημοσιεύθηκε το 2014, η αδελφή της Τόριλ, Λιβ Κάρι Ένγκελαντ, θυμήθηκε:«Είχε έντονο αίσθημα δικαιοσύνης, τόσο στην οικογένεια όσο και στον κόσμο».Αυτά τα λόγια φαίνεται να αποτυπώνουν όχι μόνο τη νεαρή γυναίκα που ήταν η Τόριλ, αλλά και το πνεύμα της εξέγερσης του Νοεμβρίου: το θάρρος να υπερασπίζεσαι το σωστό και την πεποίθηση ότι αξίζει να υπερασπίζεσαι την ελευθερία και τη δημοκρατία.Πενήντα τρία χρόνια αργότερα, η ιστορία της εξακολουθεί να συνδέει τη Νορβηγία με την Ελλάδα. Το όνομά της μας υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε ιστορικό γεγονός κρύβονται ανθρώπινες ζωές, αγαπημένοι και όνειρα που έμειναν ημιτελή. Σήμερα, θυμόμαστε την Τόριλ και τιμούμε τη μνήμη της, καθώς και όλων όσων έχασαν τη ζωή τους στον αγώνα για την ελευθερία και τη δημοκρατία.Ευχαριστούμε τον Ντάμιαν Μακ Κον Ουλάδ για το άρθρο του, «Ο πόνος του Πολυτεχνείου εξακολουθεί να είναι έντονος στη Νορβηγία» (2014), το οποίο έφερε την ιστορία της Τόριλ και τις αναμνήσεις της οικογένειάς της σε ένα ευρύτερο κοινό».

Η ιστορία της Νορβηγίδας φοιτήτριας που δημοσιεύματα της εποχής την αποκαλούσαν την «Μόνα Λίζα» της Νορβηγίας Ένα από τα 24 επιβεβαιωμένα θύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου είναι και η Νορβηγίδα φοιτήτρια Τόριλ Μαργκρέτε Ενγκελαντ. Είχε έρθει στην Ελλάδα τον Μάιο του 1973 και βρισκόταν στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών της, στο πανεπιστήμιο του Όσλο. Ήθελε να επισκεφθεί την Ιταλία για να δει από κοντά τα μουσεία της. Εκεί γνωρίστηκε με κάποιους Αμερικανούς και στη συνέχεια τους ακολούθησε στην Κέρκυρα. Επόμενος σταθμός της η Αθήνα. Όταν έφτασε νοίκιασε ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο κοντά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Φρόντιζε να επικοινωνεί συχνά με την οικογένειά της είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω γραμμάτων.



Η τελευταία της επικοινωνία ήταν το πρωί της 16ης Νοέμβρη. Το βράδυ της Παρασκευής το οικοδομικό τετράγωνο πέριξ του Πολυτεχνείου ήταν εμπόλεμη ζώνη με τους ήχους των σφαιρών να διαπερνούν την ατμόσφαιρα. Η 22χρονη φοιτήτρια, βρισκόταν στα σκαλοπάτια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου όταν δέχθηκε τα πυρά ελεύθερων σκοπευτών. Δίπλα της ακριβώς βρισκόταν ο Κώστας Βοσταντζόγλου, γιος του μεγάλου Μποστ, ο οποίος μαζί με ένα φίλο του την μετέφεραν ημιθανή στο ξενοδοχείο Acropol.



Για τη Νορβηγίδα φοιτήτρια έχει μιλήσει και ο Νίκος Α. Βερνίκος ο οποίος τράβηξε κρυφά πλάνα με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, ευρισκόμενος σε ένα γωνιακό παράθυρο του ξενοδοχείου Acropol. «Θανάσιμα τραυματισμένη από πυρά, ξεψύχησε από αιμορραγία στην καρωτίδα στα χέρια μου και στα χέρια του Γιώργου Λαζαρίδη, οδοντογιατρού που τη μετέφερε νεκρή στον κοντινό Σταθμό Α’ Βοηθειών στην 3ης Σεπτεμβρίου. Στιγμές που ο χρόνος συμπυκνώνεται και τα δευτερόλεπτα μετράνε για αιώνες».



Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου, ο διπλωματικός αντιπρόσωπος της Νορβηγίας στην Αθήνα δήλωσε ότι η Τόριλ πέθανε από «τραύματα στο στήθος και το λαιμό, αφού χτυπήθηκε από σφαίρα υψηλού διαμετρήματος». Στις 18 Νοεμβρίου ένας κληρικός χτύπησε το κουδούνι της πόρτας της οικογένειας Ένγκελαντ μεταφέροντάς τους το μήνυμα ότι η κόρη τους είχε σκοτωθεί στα γεγονότα του Πολυτεχνείου.



Ο Τύπος της εποχής είχε γράψει πως η Τόριλ ήταν τουρίστρια, ενώ υπήρχαν αναφορές πως σκοτώθηκε στην πλατεία Αιγύπτου, που σχετίζεται πιθανώς με την απόδοση του αιγυπτιακού ονόματος «Τόριλ Τεκλέτ» στην άτυχη Νορβηγίδα, το οποίο συναντά κανείς στις πρώτες εκθέσεις της Αστυνομίας και σε κάποιες λίστες θυμάτων αργότερα.



Μάλιστα δημοσιεύματα εκείνης της περιόδου την είχαν αποκαλέσει «Μόνα Λίζα» της Νορβηγίας για τα πυκνά, στιλπνά μακριά μαλλιά της και το συγκρατημένο χαμόγελό της.