Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.
Τρολάρουν στα social media το κιτ επιβίωσης 72 ωρών με... φρέντο, ντολμαδάκια και καλλυντικά: «Θέλουν να μας παχύνουν»
Οι χιουμοριστικές αναρτήσεις χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Οι νέες, πρόσφατες, οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τους πολίτες της ΕΕ για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης κατά τις πρώτες 72 ώρες μιας κρίσης, έχει πυροδοτήσει ακόμη και θεωρίες συνωμοσίας. Ωστόσο, οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί διευκρινίζοντας στόχος είναι τα νοικοκυριά να μπορούν να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες τους κατά την αρχική φάση μιας κρίσης ώστε να μην πιέζονται οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι οποίες μπορούν να επικεντρωθούν σε όσους χρειάζονται επειγόντως βοήθεια.
Prepared citizens. A more resilient Europe.— European Commission (@EU_Commission) November 3, 2026
From packing an emergency bag to knowing how to react when disaster strikes, preparedness starts with practical steps.
Our new guidelines help authorities give people the tools and knowledge to protect themselves and others in a… pic.twitter.com/Ko3bUhF2ld
Το κιτ που συνιστά η ΕΕ προφανώς περιέχει τα απολύτως απαραίτητα εφόδια σε μια τέτοια έκτακτη ανάγκη, όπως φάρμακα, φακό, ραδιόφωνο, κονσέρβες και νερό.
Πάντως στη χώρα μας, όπως φαίνεται και από τις αναρτήσεις σε TikTok, Twitter και Facebook, οι χιουμοριστικές αναρτήσεις περισσεύουν και το κιτ των 72 ωρών γεμίζει με... λαχανοντολμάδες, φρέντο μέχρι καλλυντικά.
Δείτε μερικές χαρακτηριστικές χιουμοριστικές αναρτήσεις:
Δεν είχαμε μεζέ και ανοίξαμε το κιτ 72 ωρών...........😎 pic.twitter.com/GWQegLy250— Φρέδος Εσπρέσσος (@voukelarios) November 15, 2026
Το 🚩 σωστό σακίδιο είναι αυτό εδώ , να βάλεις 5- 6 Κιτ κατ, 7- 8 σοκοφρέτες, μια λάκτα 🍫, ξηρους καρπούς, ένα μπουκάλι ουίσκι 🥃 περνάν οι 72 ώρες 🕗.. 👣 γυρνάς σπίτι.. 🏠 https://t.co/kZUdefxvlW— Giorgos Polyzoidis (@GPolyzoidis) November 17, 2026
Τελικά θα γίνει σήμερα το blackout ή να φάω το κιτ των 72 ωρών;— VAMPIRE ',..,'🧛🏻♂️ (@Vamp1reFangs) November 17, 2026
Έχω φάει μέχρι τώρα τρία Κιτ επιβίωσης 72 ωρων.🫢— 𝕄𝕣 𝕂𝕠𝕥𝕠𝕞𝕡𝕖𝕚𝕜𝕠𝕟🐥🧚🏼♀️ (@kotompeikonaki) November 15, 2026
Πέρασε κ η 17 Νοεμβρίου...κανένα black out, καμία καταστροφή,καμία επανεκκίνηση. Τώρα μείνατε με τα κιτ 72 ωρών στο χέρι.....— Γιός Βιομηχάνου 🇬🇷 (@yiosbiomechanou) November 17, 2026
Το πιο ηλιθιο ζώο στον πλανήτη κ με διαφορά ο άνθρωπος.
Πείθεται πανεύκολα, αρκεί να τον πανικοβαλεις
Κανονικά αύριο πρέπει να οριστεί επίσημη αργία να πάμε για πικ νικ να φάμε όλοι μαζί τα κιτ 72 ωρών— Γιατί? (@kellyngin555) November 17, 2026
Έτοιμο το κιτ 72 ωρών— LouellaDeVil (@MsLouellaDeVil) November 16, 2026
Τώρα είμαι ήσυχη pic.twitter.com/dARwFeQFv6
Το είχα στο Κιτ 72 ωρών ε, μη χαλάσει...🤨 pic.twitter.com/YtPLphojt8— Giorgostsolias (@Giorgostso8900) November 17, 2026
Κιτ επιβίωσης 72 δευτερολέπτων pic.twitter.com/SrOSPRLP7b— ευσεβής🛡️πόθος (@alism0nitos) November 17, 2026
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