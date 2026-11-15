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Τροχαίο στη Νέα Κίο: Αυτοκίνητο χτύπησε ποδηλάτισσα που έσπασε το παρμπρίζ και προσγειώθηκε στην οροφή, δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο στη Νέα Κίο: Αυτοκίνητο χτύπησε ποδηλάτισσα που έσπασε το παρμπρίζ και προσγειώθηκε στην οροφή, δείτε φωτογραφίες
Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα και τη συνέχεια τη μετέφεραν στο νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (15/11) στο λιμάνι της Νέας Κίου, στο Δήμο Άργους-Μυκηνών, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο χτύπησε και παρέσυρε μία ποδηλάτισσα.
Όπως αναφέρει το argolika.gr, η ποδηλάτισσα εκτινάχτηκε σπάζοντας το παρμπρίζ και στη συνέχεια κατέληξε στην οροφή του οχήματος. Το ποδήλατο κατέληξε κάτω από το αυτοκίνητο και έχει σχεδόν καταστραφεί.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα και τη συνέχεια τη μετέφεραν στο νοσοκομείο.
Το Τμήμα Τροχαίας Άργους-Μυκηνών διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.
Δείτε φωτογραφίες:
Όπως αναφέρει το argolika.gr, η ποδηλάτισσα εκτινάχτηκε σπάζοντας το παρμπρίζ και στη συνέχεια κατέληξε στην οροφή του οχήματος. Το ποδήλατο κατέληξε κάτω από το αυτοκίνητο και έχει σχεδόν καταστραφεί.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα και τη συνέχεια τη μετέφεραν στο νοσοκομείο.
Το Τμήμα Τροχαίας Άργους-Μυκηνών διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.
Δείτε φωτογραφίες:
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