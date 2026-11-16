Απολογείται σήμερα ο Οδυσσέας Δήμας για τα αναβολικά
Απολογείται σήμερα ο Οδυσσέας Δήμας για τα αναβολικά
Ο 58χρονος κατηγορείται ότι τα τελευταία χρόνια προμήθευε αθλητές με ουσίες ντόπινγκ, μεταξύ των οποίων φέρεται να βρίσκεται και ο ανήλικος γιος του
Το κατώφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί πρόκειται να περάσει σήμερα ο προπονητής άρσης βαρών Οδυσσέας Δήμας ο οποίος κατηγορείται για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών.
Ο 58χρονος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης και κατηγορείται ότι τα τελευταία χρόνια προμήθευε αθλητές με ουσίες ντόπινγκ, μεταξύ των οποίων φέρεται να βρίσκεται και ο ανήλικος γιος του, τον οποίο προπονούσε.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, από την πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων προέκυψε ότι ο 58χρονος φέρεται να χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες σε αθλητές από τον Απρίλιο του 2024.
Ο 58χρονος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας μέσω του δικηγόρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου, πως οι ουσίες που βρέθηκαν στην κατοχή του δεν είναι αναβολικά και πως ουδέποτε έκανε διακίνηση φαρμάκων ή αναβολικών.
Ο 58χρονος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης και κατηγορείται ότι τα τελευταία χρόνια προμήθευε αθλητές με ουσίες ντόπινγκ, μεταξύ των οποίων φέρεται να βρίσκεται και ο ανήλικος γιος του, τον οποίο προπονούσε.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, από την πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων προέκυψε ότι ο 58χρονος φέρεται να χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες σε αθλητές από τον Απρίλιο του 2024.
Ο 58χρονος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας μέσω του δικηγόρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου, πως οι ουσίες που βρέθηκαν στην κατοχή του δεν είναι αναβολικά και πως ουδέποτε έκανε διακίνηση φαρμάκων ή αναβολικών.
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